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Kayseri, Japon tur operatörleriyle işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA yetkilileri ve Japon tur operatörlerini ağırlayarak kentin tarihî ve kültürel turizm potansiyelinin tanıtımını görüştü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri, Japon tur operatörleriyle işbirliği fırsatlarını değerlendirdi

Kayseri'de turizm işbirliği görüşmesi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında kabul etti. Kabulde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da hazır bulundu.

Görüşmenin odağı:

Vali Çiçek, misafirlere Kayseri'nin tarihî, kültürel ve turistik değerleri ile kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Görüşmede, turizmde sürdürülebilir tanıtım, kültür turizmi fırsatları ve ziyaretçi deneyimlerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

İşbirliği ve tanıtım imkanları:

Japon heyetinde Kazuhiko Endo, Asuka Takahashi, Takahito Sawono ve Akihiro Fukuda yer aldı. Taraflar, Kayseri'nin uluslararası pazarlarda, özellikle Japonya'da tanıtımını güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, yerel yetkililer ile Japon sektör temsilcileri arasında doğrudan iletişim sağlayarak ilerleyen dönemde olası işbirlikleri ve organizasyonların ön hazırlıklarını yapma zeminini oluşturdu.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, TGA ETKİNLİKLER VE AĞIRLAMALAR DİREKTÖRÜ SİNEM ÖZYALÇIN İLE JAPON TUR...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, TGA ETKİNLİKLER VE AĞIRLAMALAR DİREKTÖRÜ SİNEM ÖZYALÇIN İLE JAPON TUR OPERATÖRLERİ VE SEYAHAT ACENTESİ TEMSİLCİLERİNİ MAKAMINDA AĞIRLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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