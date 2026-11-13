şehit orhun pınar’ın babaevine bayrak asıldı

şehidin babaevinde bayrak ve taziye

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi Sikorsky askeri helikopterdeki çatışmada 4 asker şehit oldu. Kazada şehit düşenlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

aile evinde ve sokağında yas görüntüleri:

Şehidin Sincan'daki babaevine haberin ulaşmasının ardından evin önüne Türk bayrağı asıldı ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Ev önüne taziye çadırı kuruldu, yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

toplumsal tepki ve destek:

Komşular ve ziyaretçiler, ailenin yanında olduklarını belirterek başsağlığı diledi; taziye çadırında kısa süreli anma ve taziye kabulü yapıldı. Yetkililer ve komşular, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması ve destek sağlanması için koordinasyon sağladıklarını ifade etti.

MALATYA’DA SİKORSKY S-70 TİPİ ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN KARA PİLOT BİNBAŞI ORHUN PINAR’IN ANKARA'DAKİ BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI.