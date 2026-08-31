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Kayseri kadın FK sezona Moise'nin hat-trick'iyle galibiyetle başladı

Kayseri Kadın FK, Sümer Stadı'nda Sultanbeyligücü SK'yi 4-3 mağlup etti; Laurie Ann Moise hat-trick yaptı ve karar golü uzatmada geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri kadın FK sezona Moise'nin hat-trick'iyle galibiyetle başladı

Kayseri Kadın FK 4-3 Sultanbeyligücü SK

Suwen Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Sümer Stadı'nda ağırladığı Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 yenerek 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Maçta temposu yüksek bir oyun ve sık sık skor değişimleri yaşandı.

maçta öne çıkanlar:

Ev sahibi ekipte Laurie Ann Moise maçın yıldızı oldu; 16., 49. ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Kayseri'ye bir diğer golü ise Ayowunmi Mama Omosuyi (78') kaydetti. Konuk ekipte goller Amine Ayed (35', 60') ve Teresa Deda (75')'dan geldi. Maç boyunca iki takım da hücumda etkili olurken, sonucun uzatma dakikalarında belirlendi.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Levent Yeşilyurt, Ersin Öztürk

Kayseri Kadın FK: Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci (Adaobi Judith Okah dk. 87), Fatma Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea (Mariam Olawumi Abdulkabir dk. 69), Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chızameze Isıgbo, Cynthia Crıyomi Mega (Arefe Yaren Çankaya dk. 90+5), Laurie Ann Moise, Ayowunmi Mama Omosuyi.

Sultanbeyligücü SK: Sudenur Yolcu, Şehriban Dülek, Tuana Yılmaz, Fatmanur Yantur, Amine Ayed (Alexandra Soares dk. 70), Açelya Nomak, Çiğdem Belci, Zeynep Ülkü Kahya, Teresa Deda, Cansu İriş (Serpil İşler dk. 56), Ayşe Şevval Ay.

Maçın golleri şu şekilde kaydedildi: Laurie Ann Moise (16', 49', 90+4'), Ayowunmi Mama Omosuyi (78') — Kayseri Kadın FK; Amine Ayed (35', 60'), Teresa Deda (75') — Sultanbeyligücü SK.

Kayseri Kadın FK, sezonun açılış maçını galibiyetle tamamlayarak ligde moral kazanırken, Sultanbeyligücü SK için maç son dakikadaki savunma zaafları belirleyici oldu. Her iki takımda da hücum hattının etkinliği ilerleyen haftalar için dikkat çekici bir işaret olarak öne çıktı.

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 1. HAFTASINDA KONUK...

SUWEN KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ, LİGİN 1. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ SULTANBEYLİGÜCÜ SPOR KULÜBÜ’NÜ 4-3 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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