Kayseri kültür yolu festivalinde 5-13 eylül arasında sokaklar sanata dönecek

Kayseri'de kültür yolları ikinci kez canlanıyor

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalinin kentte bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini açıkladı. Festival, 5-13 Eylül tarihleri arasında konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden atölyelere kadar uzanan zengin bir programla Kayseri halkıyla buluşacak.

Programın merkezi ve günlük konserler:

Etkinliklerin ana sahnesi olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki alanda festival boyunca her gün farklı sanatçılar sahne alacak. Dursun, programın yalnızca konserlerden ibaret olmadığını; konserlerin kent içindeki çok sayıda kültür ve sanat etkinliğinin yalnızca bir parça olduğunu belirtti.

Atölyeler, sergiler ve geleneksel sanatlar:

Festival şehrin farklı noktalarına yayılıyor. İl Halk Kütüphanesi çeşitli söyleşilere ve okur-yazar buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Kentin müzeleri sergi ve atölye programlarıyla ziyaretçilerini bekleyecek. Programda geleneksel el sanatlarına dair etkinlikler, kilim dokuma atölyesi ve ahşap baskı gibi uygulamalı atölyeler yer alıyor.

Çocuk etkinlikleri ve sahne sanatları:

Her yaştan katılımcıya yönelik içerikler planlandı. Çocuklara eski sokak oyunlarının tanıtılacağı etkinlikler, çocuk şenlikleri ve Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri temalı sunumlar dikkat çekiyor. Ayrıca Etnospor, Yahyalı halıları, Hane Sergisi, yazma eserler ve Kafkas rüzgarı gibi başlıklar programda yer alıyor. Tiyatroseverler için ise hem kültür merkezlerinde hem de Devlet Tiyatrosunda farklı oyunlar sahnelenecek.

Dursun, tüm Kayserilileri festival programını takip etmeye ve düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti. Vatandaşların hangi etkinliğin nerede ve ne zaman olduğunu festival sayfalarından kontrol etmesi önerildi. Festival, şehir yaşamını kültür ve sanatla buluşturarak geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

KAYSERİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ DURSUN