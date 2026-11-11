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Kayseri OSB’de sanayicilerin kullanımına açık hızlı şarj dönemi başladı

Kayseri OSB, eski bölge müdürlüğü otoparkına kurduğu 240 kW çift soketli DC ve 3 AC ünitesiyle sanayiciye elektrikli araç hızlı şarj hizmeti sundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri OSB’de sanayicilerin kullanımına açık hızlı şarj dönemi başladı

Kayseri OSB’de sanayicilerin kullanımına açık hızlı şarj dönemi başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde belirlenen noktalarda elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu tamamlanarak hizmete alındı. İlk etapta eski bölge müdürlüğü otoparkında devreye giren tesis, sanayide elektrikli araç kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ilk etap ve teknik detaylar:

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın tarafından aktarıldığına göre, hizmete açılan istasyonda 1 Adet 240 kW (Çift Soketli) DC Hızlı Şarj Ünitesi ve 3 Adet AC Şarj Ünitesi bulunuyor. Bu donanım, hem hızlı şarj ihtiyacı olan araçlara hem de günlük kullanım için geleneksel AC şarj desteğine cevap verecek şekilde tasarlandı. İlk etap kurulumuyla bölgede ulaşım altyapısının güçlendirildiği vurgulanıyor.

sözleşme ve gelecek planları:

Kurulum ve işletme sürecinde Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile K-Şarj firması arasında kiralama usulüyle sözleşme imzalandı. Başkan Yalçın, "Bölgemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek yatırımın bölge için önemine dikkat çekti. Yönetim, yatırımların devam edeceğini belirterek; OSB hizmet binası yanındaki polis karakolu çevresinde ve Fevzi Mercan Cami yanı yeni ticaret merkezi otoparkında iki ayrı istasyonun kısa sürede kurulacağını açıkladı.

Kayseri OSB yönetimi yeni projeleri sürdürme taahhüdünde bulunurken, sanayicilerden gelen talep ve görüşlerin iletilmesi için 0 352 321 11 00 numaralı telefon veya 0 552 321 11 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurulabileceği bildirildi.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SINIRLARI İÇİNDE BELİRLENEN NOKTALARDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ...

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SINIRLARI İÇİNDE BELİRLENEN NOKTALARDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI KURULUMU BAŞLADI. ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI İLK ETAPTA ESKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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