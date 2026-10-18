Kayseri polisinin arama operasyonunda kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

operasyon ve yakalama:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (30) yakalandı.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Yakalanan M.Ç.'nin kimlik ve adli işlemleri ekiplerce tamamlandıktan sonra, adli mercilerin talimatları doğrultusunda cezaevine teslim edildi. İşlem sürecinde kamu düzeninin korunmasına ve yasal prosedürlerin eksiksiz işletilmesine özen gösterildi.

emniyetin açıklaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. Açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN 14 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.