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Yeni kayıtlı öğrenciler Kayseri kültür yolunda şehri keşfetti

Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği Kayseri Kültür Yolu Turu'nda 2026-2027 dönemi yeni öğrenciler, rehber eşliğinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni kayıtlı öğrenciler Kayseri kültür yolunda şehri keşfetti

Kayseri kültür yoluyla tanışma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Turu, öğrencilerin kenti yakından tanımasına olanak sağladı. Kampüs önünden otobüslerle başlayan etkinlik kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde şehrin tarihî, kültürel ve turistik mekânlarını gezdi.

Gezi rotası:

Turda öğrenciler; Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Fatih Cami, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ile Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesi gibi noktaları rehberlerden dinleyerek inceledi. Her mekânda verilen bilgi ve tarihî bağlam, öğrencilerin kent hafızasını anlama fırsatını genişletti.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Öğrenci İşler Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Rektör Altun etkinliğin önemine işaret ederek, "Eğitim-öğretim hayatında gençlerimizin mutlaka sosyal olarak da kendisini geliştirmesi gerekli" dedi ve Kayseri'nin turizm açısından önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kenti yakından tanımak için önemli bir imkân bulduklarını belirtti ve etkinlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile organizasyonu düzenleyen birimlere teşekkür etti. Üniversitenin düzenlediği bu tür tanıtım turları, öğrenci aidiyetini ve sosyal gelişimi destekleme amacı taşıyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KAYSERİ’Yİ YAKINDAN TANIMALARI AMACIYLA 'KAYSERİ KÜLTÜR YOLU TURU' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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