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Kayseri Spor A.Ş. para okçulukta iki madalya ile döndü

Kayseri Spor A.Ş., Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kenan Babaoğlu'nun altını ve Şehit Kemikkıran'ın gümüşüyle iki madalya elde etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Spor A.Ş. para okçulukta iki madalya ile döndü

Kayseri Spor A.Ş.'nin para okçuluk başarısı

Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. sporcuları önemli bir sonuçla döndü. Kulüp, şampiyonadan toplam 1 altın ve 1 gümüş madalyayla ayrıldı.

yarışma detayları:

Okçuluk Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan organizasyon, Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyona 7-8 Eylül tarihlerinde yapıldı ve Türkiye'nin para okçuluk kategorilerinde mücadele eden sporcularını bir araya getirdi.

kulüp ve sporcuların dereceleri:

Kayseri Spor A.Ş. adına yarışan sporculardan Kenan Babaoğlu, Para Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şehit Kemikkıran ise W1 Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlar, Kayseri Spor A.Ş.'nin para okçulukta ulusal düzeydeki temsil gücünü ortaya koydu ve kulübün başarı grafiğine yeni madalyalar ekledi.

2026 PARA OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ SPOR AŞ, 1 ALTIN 1 GÜMÜŞ KAZANDI.

2026 PARA OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ SPOR AŞ, 1 ALTIN 1 GÜMÜŞ KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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