Kayseri’de bilim rüzgârı: 8. Bilim Festivali gençleri keşfe çağırdı

Festivalin kapsamı ve amaçları:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen Kayseri 8. Bilim Festivali, 16-18 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde üç gün boyunca sürdü. Etkinlik, belediyenin bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda; çocukların ve gençlerin araştırma, keşfetme ve üretme motivasyonunu artırmayı amaçladı.

Festival, farklı yaş gruplarından katılımcılara bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunan interaktif atölyeler, teknoloji uygulamaları, robot gösterileri, havacılık gösterileri ve ödüllü yarışmalarla zenginleşti. Organizasyonun sahadaki düzenini yaklaşık 1200 personel sağlarken, etkinliğe katkı veren kurum sayısı ise 55 olarak kaydedildi.

gösteriler ve sahne programları:

Etkinlikler ilk gün Türk Hava Kurumu paramotor gösterisi ile başladı. Festival boyunca Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) köpek gösterileri, Kaniş Karum robot sunumları ve çeşitli bilimsel uygulamalar ilgi çekti. Kültür ve sahne programları da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü; Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Ritim Kayseri üçüncü günde sahneyi paylaştı.

Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirilen Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Gösterinin ardından ekip ve Türk Hava Kurumu yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

resmî açılış, protokol ve teşekkürler:

17 Ekim Cumartesi günü düzenlenen resmî açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri katıldı. Törende bilimin ve teknolojinin gençleri geleceğe hazırlamadaki rolü vurgulandı; katılımcılarla yapılan sohbetlerde gençlerin bilimsel merakının desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Büyükkılıç, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kayserililere ve organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Konuşmasında etkinliğe destek veren kurum ve kurum çalışanlarını ayrı ayrı selamladı ve Jandarma Bandosu ile ekibini gönülden tebrik etti. Büyükkılıç ayrıca, bando ekibine plaket takdim ederken "Ellerinize, dillerinize, gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız" sözleriyle takdirini bildirdi.

paydaş katılımı ve yerel etki:

Festival; üniversitelerden bilim merkezlerine, proje okullarından teknoloji odaklı firmalara kadar geniş bir paydaş yelpazesini bir araya getirdi. Bu çeşitlilik, etkinliklerin hem içerik zenginliğini hem de katılımcı profillerinin genişliğini sağladı. Aileler, çocuklar ve gençler üç gün boyunca bilimsel uygulamalar, atölyeler ve gösteriler aracılığıyla farklı disiplinlerle tanıştı.

Vali Gökmen Çiçek de festival organizasyonunu düzenleyen ekibe teşekkür ederek, gösterilerin ve etkinliklerin kent yaşamına katkısına vurgu yaptı. Hem Büyükkılıç hem de Çiçek, benzer projelerin gençlerin geleceğe hazırlanmasında somut katkı sunduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, festivalin ardından bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini; benzer etkinliklerin sürdürülebilir projelerle gençlerin yetkinliklerini geliştirmeye odaklanacağını bildirdi. Üç gün süren şenlik, hem sahadaki yoğun katılım hem de program zenginliği ile kentte kültürel ve bilimsel bir şölen niteliği taşıdı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN KAYSERİ 8. BİLİM FESTİVALİ, ÜÇ GÜN BOYUNCA BİLİM, TEKNOLOJİ VE KEŞİF DOLU ETKİNLİKLERLE VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİ.