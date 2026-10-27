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Adilcevaz tarlalarında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ekmek mücadelesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, patates hasadında sabahın ilk ışıklarından akşama kadar zorlu koşullarda ekmek peşinde.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adilcevaz tarlalarında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ekmek mücadelesi

tarlarda erken mesai:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde patates tarlaları, hasat döneminde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun bir çalışma alanına dönüşüyor. Günün erken saatlerinde tarlaya çıkan mevsimlik işçiler, toprakla yeniden buluşan ürünleri toplamak, sınıflandırmak ve taşıma işlerini gerçekleştirmek için uzun saatler boyunca çalışıyor. İşin doğası gereği çoğunlukla eğilerek yapılan hasat, hem bedensel yorgunluğa hem de iklim koşullarına karşı dayanıklılık gerektiriyor.

hasadın emekçileri:

Bu tarlalarda emek verenler, genellikle farklı yörelerden gelen mevsimlik tarım işçileri. Onlar için hasat sadece yoğun bir çalışma dönemi değil; aynı zamanda aile bütçesine katkı, çocuklarının eğitimine destek ve evlerine helal kazanç götürebilme mücadelesi. Güneşli, rüzgârlı ya da soğuk günlerde sürdürülen mesailer, saatler süren fiziksel emek ve geçim kaygısını bir arada taşıyor. Gün sonunda elde edilen ücret, birçok aile için önemli ve somut bir gelir kaynağı oluşturuyor.

sorunlar ve ihtiyaçlar:

Tarlalarda yürütülen bu emek yoğun süreç, üretimin görünmeyen tarafını da ortaya koyuyor. İşçiler sıklıkla sosyal güvence, sağlıklı barınma, düzenli ulaşım ve uygun çalışma koşulları gibi konularda eksiklikler yaşıyor. Bu ihtiyaçlar, hasat döneminin verimliliğini ve işçilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Türkiye tarım üretiminde önemli bir yere sahip olan bu emekçilerin, ürünlerin sofralara ulaşmasındaki rolleri büyük olsa da destek mekanizmalarına erişimde zorluklar olabiliyor.

Adilcevaz tarlalarındaki çalışmalar, topraktan sofraya uzanan zincirin ilk halkasını oluşturuyor; her bir patatesin arkasında saatler süren bir emek ve dayanışma yatıyor. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem üretimin sürdürülebilirliği hem de işçilerin temel yaşam koşullarının korunması açısından öncelikli görülüyor.

Mahmut Habeş adlı tarım işçisi de süreci özetleyerek şu ifadeleri kullandı: "İlk baharda başlıyoruz aralık ayına kadar tarlarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha sonra depolarda çalışıyoruz." Bu sözler, sezonun uzunluğunu ve işin sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Adilcevaz'daki patates hasadı, tarımsal üretimin yalnızca toprak ve üründen ibaret olmadığını; arkasında emekçi insanlar, aile geçimleri ve çözüm bekleyen ihtiyaçlar bulunduğunu tekrar hatırlatıyor. (ORH-MSA-Y)

Adilcevaz&#039;da patates tarlalarında ekmek mücadelesi: Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi

Adilcevaz'da patates tarlalarında ekmek mücadelesi: Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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