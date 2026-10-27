Dolar 49,7821 +0,02%
Euro 55,6346 -0,04%
Bist 11.138,84 -0,12%
Altın Gram 6.423,89 -0,61%
EUR/USD 1,1162 -0,16%
Brent Petrol 111,04 +0,27%
--°

Kop Dağı'nda sonbaharın renk senfonisi vadileri sardı

Erzurum'un Aşkale ile Bayburt sınırındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi çevresi, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi renkleriyle drone görüntüsü sundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kop Dağı'nda sonbaharın renk senfonisi vadileri sardı

Kop Dağı'nda mevsim değişiminin renkleri:

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt ili arasındaki sınırda yükselen 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ve çevresindeki vadiler, sonbaharın gelişiyle farklı renk paletlerine büründü. Dağ yamaçlarında yeşilin yerini alan sarı, turuncu ve kahverengi tonları, vadilerde katmanlı görünümler oluşturarak bölgeyi ziyaret edenlere yeni bir manzara sundu.

havadan görüntüler ve atmosferik etkiler:

Dron pilotu Şule Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, yüksek rakımlı yamaçlar boyunca ilerleyen renk geçişleri açıkça görülüyor. Zaman zaman sahneye eklenen sis ve pus, renklerin yumuşamasına ve vadi siluetlerinin daha dramatik görünmesine neden oldu; bu durum görüntülerin görsel etkisini artırdı.

güzergâhı kullananlar için sonbahar eşlikçisi:

Kop Dağı Geçidi'ni kullanan sürücüler ve yolcular, transit kara yolu üzerinde uzanan dağ manzaralarını seyahatleri boyunca izleyebiliyor. Yol boyunca açılan panoramalar, bölgenin mevsimsel dönüşümünü deneyimlemek isteyenler için doğal bir durak niteliği taşıyor. Yerel bitki örtüsünün bahar aylarındaki canlı yeşiliyle sonbahar tonları arasındaki kontrast, bölgenin yıl içindeki değişken estetiğini gözler önüne seriyor.

Bu görsel zenginlik, hem fotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için Kop Dağı çevresini sonbaharda tercih edilen bir rota haline getiriyor ve bölgedeki vadiler, mevsimin renklerini keşfetmek isteyenlere etkileyici kareler sunuyor.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ İLE BAYBURT ARASINDAKİ SINIRDA YÜKSELEN 2 BİN 409 RAKIMLI KOP DAĞI GEÇİDİ...

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ İLE BAYBURT ARASINDAKİ SINIRDA YÜKSELEN 2 BİN 409 RAKIMLI KOP DAĞI GEÇİDİ VE ÇEVRESİNDEKİ VADİLER, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU, KAHVERENGİ VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ. BÖLGEDE OLUŞAN RENK CÜMBÜŞÜ, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul Boğazı üzerinde yağmur bulutları yoğunlaştı
images

Kamera kayıtları suçu belgeledi: Çay Mahallesi'nde çevre kirliliğine ceza geldi
images

Düzce'de köylerin su altyapısı yerinde masaya yatırıldı
images

İtfaiye Meydanı'nda yıkımın gölgesinde kalan esnaf çözüm bekliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Medine'nin bir eli tarlada, gözü eğitimde

Teos'un meclis taşları 2 bin 200 yıllık kenti yeniden konuşuyor

Zorlu müdahalelerin ardından minik Ahmet hayata döndü

Kalesinde devleşen Mete Aktemur Osmanelispor'a bir puan kazandırdı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu