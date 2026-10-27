Kop Dağı'nda sonbaharın renk senfonisi vadileri sardı

Kop Dağı'nda mevsim değişiminin renkleri:

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt ili arasındaki sınırda yükselen 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ve çevresindeki vadiler, sonbaharın gelişiyle farklı renk paletlerine büründü. Dağ yamaçlarında yeşilin yerini alan sarı, turuncu ve kahverengi tonları, vadilerde katmanlı görünümler oluşturarak bölgeyi ziyaret edenlere yeni bir manzara sundu.

havadan görüntüler ve atmosferik etkiler:

Dron pilotu Şule Danayiyen tarafından kaydedilen görüntülerde, yüksek rakımlı yamaçlar boyunca ilerleyen renk geçişleri açıkça görülüyor. Zaman zaman sahneye eklenen sis ve pus, renklerin yumuşamasına ve vadi siluetlerinin daha dramatik görünmesine neden oldu; bu durum görüntülerin görsel etkisini artırdı.

güzergâhı kullananlar için sonbahar eşlikçisi:

Kop Dağı Geçidi'ni kullanan sürücüler ve yolcular, transit kara yolu üzerinde uzanan dağ manzaralarını seyahatleri boyunca izleyebiliyor. Yol boyunca açılan panoramalar, bölgenin mevsimsel dönüşümünü deneyimlemek isteyenler için doğal bir durak niteliği taşıyor. Yerel bitki örtüsünün bahar aylarındaki canlı yeşiliyle sonbahar tonları arasındaki kontrast, bölgenin yıl içindeki değişken estetiğini gözler önüne seriyor.

Bu görsel zenginlik, hem fotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için Kop Dağı çevresini sonbaharda tercih edilen bir rota haline getiriyor ve bölgedeki vadiler, mevsimin renklerini keşfetmek isteyenlere etkileyici kareler sunuyor.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ İLE BAYBURT ARASINDAKİ SINIRDA YÜKSELEN 2 BİN 409 RAKIMLI KOP DAĞI GEÇİDİ VE ÇEVRESİNDEKİ VADİLER, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU, KAHVERENGİ VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ. BÖLGEDE OLUŞAN RENK CÜMBÜŞÜ, DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.