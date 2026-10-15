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Kayseri'de endüstriyel kaza senaryosu: kurumlar sahada hazırlığını test etti

AFAD koordinasyonunda Kayseri'de yapılan kimyasal kaza tatbikatında 51 araç ve 253 personel yer aldı; 16 yaralıya müdahale edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de endüstriyel kaza senaryosu: kurumlar sahada hazırlığını test etti

Tatbikatın senaryosu ve uygulaması:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikat, sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kimyasal kaza senaryosu üzerine kuruldu. Senaryo gereği kimyasala maruz kalan işçilere müdahale edildi, olay yerinde yayılmanın önlenmesi ve hasta tahliyesi uygulandı.

Olay yerine intikal eden ekipler, öncelikle fabrika çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve sızıntının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Tatbikatta senaryo doğrultusunda 16 yaralıya müdahale edilirken, tatbikat çerçevesinde yaşamını yitiren 1 kişinin cenazesi kontrollü şekilde fabrikadan çıkarıldı.

Katılan kurumlar ve koordinasyon:

Tatbikata, AFAD koordinasyonuyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve meteoroloji ekipleri katıldı. Kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini sağlarken diğer ekipler kaçak ve sızıntıyı durdurma, kimyasal etkileri azaltma ve yaralılara müdahale görevlerini yürüttü.

Afet sahasında ayrıca iletişim, lojistik ve sağlık lojistiği süreçleri test edildi; tatbikat sırasında yakınları bölgeye gelen şahıslar stres yaşadı ve kolluk kuvvetleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Değerlendirme ve çıkarılan dersler:

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek ülke olarak afetlere hazırlıklılığın önemine vurgu yaptı ve müdahale hızının kritik olduğunu ifade etti. Tekeş, tatbikata 51 araç ve 253 personel ile katıldıklarını söyledi ve AFAD'ı tebrik etti.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise tatbikatın amacını Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki çalışma gruplarının Afet Yönetim Merkezi koordinesinde çalışabilirliğini ölçmek, eksikleri tespit etmek ve personeli eğitmek olarak açıkladı. Genç, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan fabrikalara müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini, sahada ve masa başında yürütülen uygulamalarla hem uygulama hem koordinasyonun test edildiğini belirtti.

Genel değerlendirmede, katılım sağlayan kurumların işbirliğinin ve lojistik hazırlığın saha performansına olumlu katkı sağladığı, notlar alındığı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, bu tür tatbikatların şehir ve ülke düzeyinde hazırlığın artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri&#039;de gerçeği aratmayan kimyasal kaza tatbikatı

Kayseri'de gerçeği aratmayan kimyasal kaza tatbikatı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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