Kepez kıyılarında oltalar yarışıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen balık tutma yarışmasının startı Kepez Halk Plajı'nda verildi. 21-22 Kasım tarihlerinde sürecek organizasyona, 30 takım ve toplam 60 yarışmacı katılıyor.

yarışma detayları:

Kepez Halk Plajı’nda iki gün boyunca devam edecek yarışmaya Çanakkale'nin yanı sıra farklı illerden ve ülkelerden gelecek takımlar katıldı. Yarışma, amatör ve sportif balıkçılık kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor; ekipler oltalarıyla en iyi sonucu almak için kıyıda mücadele ediyor.

amaçlar ve mesaj:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan açılış konuşmasında etkinliğin sadece bir müsabaka olmadığını, aynı zamanda deniz ekosistemi ve sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekme amacı taşıdığını ifade etti. Demirhan, "Bugün 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü. Tüm balıkçılarımızın ve deniz emekçilerimizin 21 Kasım Dünya Balıkçılık Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." dedi.

Demirhan sözlerine şöyle devam etti: "İki kıtayı birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı, Marmara ve Ege Denizi’nin bereketli sularıyla ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden biridir; bu aziz şehitler diyarı aynı zamanda büyük denizci Piri Reis’in memleketidir ve bizler de bugün onun denizlere sevdalı torunları olarak bu kıyılardayız."

Yarışmanın hedeflerini özetleyen Demirhan, "Buradaki asıl amacımız; deniz sevgisi kazandırmak, denizlerimizin bereketini gelecek nesillere aktarabilme bilincini pekiştirmek, sportif balıkçılığı teşvik etmek ve en önemlisi kıyıdaki dostluğumuzu büyütmektir" ifadelerini kullandı.

Demirhan ayrıca, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir yandan su ürünleri kaynaklarımızı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek için sahada aralıksız denetimleri sürdürdüklerini, diğer yandan amatör ve sportif balıkçılığın kurallara uygun, doğaya saygılı bir kültür olarak yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

ÇANAKKALE’DE BALIK YAKALAMA YARIŞMASININ STARTI VERİLDİ. KEPEZ HALK PLAJINDA 2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK YARIŞMAYA ÇANAKKALE, FARKLI İL VE ÜLKELERDEN 30 TAKIM OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 YARIŞMACI KATILDI.