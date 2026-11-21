Bayraktar'ın uyarısı:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası ziyaretinde tarımın stratejik önemine vurgu yaptı. Bayraktar, tarımın 'milli güvenlik meselesi' olduğunu belirterek, gıdanın ertelenemeyen bir ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle sektörün ihmale gelmeyeceğini kaydetti.

Tarım ihmale gelmez diyen Bayraktar, üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması için temel ürünlerde yeterli üretimin ve stokların korunmasının şart olduğunu ifade etti.

Nevşehir'in üretim profili:

Bayraktar, Nevşehir'in tarla bitkileri üretiminde ülke içindeki yerini vurgulayarak kentte kuru fasulye, çaldır ve patates üretiminin öne çıktığını söyledi. Nevşehir'in kuru fasulye üretiminin Türkiye üretiminin yüzde 10'unu karşıladığı, çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ise ilde gerçekleştirilen üretimin ülke toplamının yaklaşık yüzde 50'si civarında olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca meyve, sebze ve tarla bitkileri kadar hayvansal üretimde de ilerleme kaydedildiği; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ile broyler ve yumurta tavukçuluğunda gelişme görüldüğü belirtildi. Bayraktar, Nevşehirli çiftçilerin üretimi bilinçli şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.

Çiftçilere yönelik talepler ve karşılaşılan riskler:

Kuraklık, don ve sel gibi doğal afetlerin üreticileri olumsuz etkilediğini söyleyen Bayraktar, geçen yıl 65 ilin don felaketiyle karşılaştığını, bu yıl ise kuraklıktan kaynaklı destek talepleri olduğunu aktardı. Üretimdeki artışın bazı ürünlerde pazarlama sorunlarını beraberinde getirdiğini, ihracat imkanlarının kısıtlanması ve arz fazlası nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Ürünlerini pazarlayamayan çiftçilerin maliyet yükünün arttığını belirten Bayraktar, borçların yapılandırılmasının önemine dikkat çekti ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçların düzenlenmesini talep etti. Bölgedeki savaşların petrol fiyatları ve dolayısıyla mazot ile gübre gibi tarımsal girdi maliyetlerini artırabileceğine de işaret edildi.

Bu koşullar altında Bayraktar, çiftçilere yönelik destekleme bütçesinin artırılması gerektiğini, üreticilere pozitif ayrımcılık uygulanmasının ve gençlerin tarımdan göçünün önlenmesinin önemini vurguladı. 'Çiftçimizi tarlada tutmalıyız. Çiftçimizin üretmesini sağlamalıyız' çağrısını yineledi.

Sonuç olarak, TZOB Başkanı Bayraktar'ın mesajı, tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil stratejik bir öncelik olduğuydu; doğal afetler, pazarlama zorlukları ve artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiye yönelik desteklerin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR