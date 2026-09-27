Kayseri'de gençlik buluşması: Büyükkılıç bi’fest'te gençlere seslendi

Makam ziyareti ve katılımcılar:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte gençlik odaklı temaslarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş ve beraberindeki heyeti makamında karşıladı. Görüşmede, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları yer aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlerin şehir yaşamındaki önemine dikkat çekerek misafirlerini karşıladı ve gençlere yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Büyükkılıç, görüşmede gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin başkanı hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gençlerimizin siz gelince gözlerinin içi gülüyor. Güzel, kadim medeniyetler şehri Kayseri’mize hoş geldiniz".

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Kayseri’nin gençlik çalışmaları açısından önemine işaret ederek Büyükkılıç’a ev sahipliği için teşekkür etti. İbiş, gelişlerinde Kayseri’den güç aldıklarını belirtti ve Kayseri Gençlik Kolları’nın geleneğinin devam ettiğini aktardı. Ziyarette ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetler ve Kayseri’yi tanıtıcı bilgilerin yer aldığı tanıtım broşürü heyet tarafından incelendi.

Bİ’Fest Kayseri Gençlik Festivali:

Ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Bİ’Fest Kayseri Gençlik Festivaline katılarak gençlerle festival atmosferini paylaştı. Etkinlikte Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş ve diğer teşkilat temsilcileriyle birlikte programı takip etti.

Festival alanında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, katılımcılara hitaben şunları söyledi: "Maşallah yüzleriniz gülüyor. Sizleri seviyoruz, alnınızdan öpüyorum. Biz sizler için varız, sizleri çok seviyorum". Ayrıca Kayseri’nin genç dostu şehir kimliğine vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ünvanını alan bir şehir olarak sizlere layık olma, sizleri yüreklendirme, sizlerin isteklerine her türlü desteği verme gayreti içerisindeyiz. Âlimler şehri, üniversiteler şehri Kayseri’de gençlerimize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalde sahne alan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da gençlere iyi eğlenceler dileyerek programa katılımın önemine değindi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise Kayseri’nin gençlerin dinamizmiyle farklı bir coşkuya sahip olduğunu belirterek, "Kayseri, hem üniversiteler bakımından hem bölge bakımından gençler için çok önemlidir. Hamd olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük teveccüh var, sizlerin desteği ve gençlerimizle birlikte Anadolu’dan çıkan güçlü sesi hep birlikte vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gece boyunca Muzaffer Elitaş ve Sinan Akçıl’ın konserleriyle gençler müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı. Festival programı kapsamında ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmet ve projelerini anlatan tanıtım videosu da izleyicilerle paylaşıldı; etkinlik, şehirde gençlik odaklı çalışmaların görünürlülüğünü artırmayı hedefledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDH BÜYÜKKILIÇ; RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN Bİ’FEST KAYSERİ GENÇLİK FESTİVALİ’NDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.