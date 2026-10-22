Elazığspor'un Isparta kadrosu netleşti: 21 futbolcu yola çıkıyor

Maç kadrosu açıklandı

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 8. Haftası'nda deplasmanda Isparta 32 Spor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu belirledi. Teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde takım, 21 futbolcuyla yola çıkacak.

Kadroda sürpriz dönüşler:

Sakatlığını atlatan Hakan Yavuz ile Barış Ekincier bu maçın kadrosuna alındı. Her iki oyuncunun da takıma katkı sağlaması, teknik ekibin hücum ve orta saha planlarında ekstra seçenekler sunuyor.

21 kişilik kamp kadrosu:

Teknik direktörün takdiriyle kadroda yer alan isimler şunlar: Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Enes Soy.

Teknik ekip, deplasman zorluğunu göz önünde bulundurarak bu kadroyla maça hazırlanıyor; Serdar Bozkurt'un son değerlendirmeleri kadro seçiminde belirleyici oldu.

ELAZIĞSPOR ISPARTA'YA 21 FUTBOLCUYLA GİDİYOR