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Salihli'de 300 judocu yeni kemerlerine kavuştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen Ekim 2026 judo kemer sınavında yaklaşık 300 judocu, sınavı başarıyla geçerek bir üst kemere terfi etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Salihli'de 300 judocu yeni kemerlerine kavuştu

Salihli'de judo kemer sınavı sonuçlandı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren 1922 Salihli Spor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü'nden yaklaşık 300 judocu, Ekim 2026 Judo Kemer Sınavı'nda bir üst kemere yükselmek için ter döktü. Etkinlik, Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde yapıldı ve sporcular bilgi ile becerilerini sergiledi.

değerlendirme süreci ve jüri:

Sınav boyunca sporcular, teknik hareketler, savunma ve atak uygulamaları ile kata değerlendirmelerine tabi tutuldu. Performanslar, antrenörlerden oluşan sınav komitesi tarafından değerlendirildi; komitede Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Songül Aşka, Tuğba Yılmaz ve Sümeyye Demir yer aldı. Jüri, hem teknik doğruluk hem de sporcu disiplini açısından ölçümlü değerlendirme yaptı.

sonuçlar ve kutlama:

Sınavı başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere terfi etmenin sevincini yaşadı ve emeklerinin karşılığını aldı. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuların gayret ve performansını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Etkinlik, terfi eden sporcuların kutlanması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 1922 SALİHLİ SPOR KULÜBÜ, SALİHLİ BELEDİYESPOR...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 1922 SALİHLİ SPOR KULÜBÜ, SALİHLİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ VE DEĞERLİ ZAMANLAR SPOR KULÜBÜ’NDEN YAKLAŞIK 300 JUDOCU, EKİM 2026 JUDO KEMER SINAVI’NDA BİR ÜST KEMERE GEÇEBİLMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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