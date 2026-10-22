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Pendikspor ve Kayserispor randevusunda düdüğü Burak Pakkan yönetecek

Trendyol 1. Lig 12. haftasında 25 Ekim Pazar saat 13.30'da oynanacak Pendikspor - Kayserispor maçının ana hakemi Ankara Bölgesi'nden Burak Pakkan oldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pendikspor ve Kayserispor randevusunda düdüğü Burak Pakkan yönetecek

hakem ataması açıklandı:

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Maç, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve sahada Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan düdük çalacak.

hakem kadrosu:

Karşılaşmanın yardımcı hakemlerini Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olarak açıklandı. Atama, müsabakanın yönetim sorumluluğunu ekip halinde paylaşacak isimleri netleştirdi.

maçın yönetimi ve beklentiler:

Resmi atama açıklamasıyla birlikte hem Pendikspor hem de Kayserispor cephesi karşılaşmanın adil ve akıcı bir şekilde yönetilmesini bekleyecek. Burak Pakkan ve yardımcılarının görev dağılımı, müsabakanın doğru kararlarla ilerlemesi açısından önem taşıyor; takım idareleri ve taraftarlar hakem heyetinin performansını maç boyunca izleyecek.

BURAK PAKKAN (ARŞİV)

BURAK PAKKAN (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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