Pendikspor ve Kayserispor randevusunda düdüğü Burak Pakkan yönetecek

hakem ataması açıklandı:

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor'un Pendikspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Maç, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve sahada Ankara Bölgesi Hakemi Burak Pakkan düdük çalacak.

hakem kadrosu:

Karşılaşmanın yardımcı hakemlerini Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olarak açıklandı. Atama, müsabakanın yönetim sorumluluğunu ekip halinde paylaşacak isimleri netleştirdi.

maçın yönetimi ve beklentiler:

Resmi atama açıklamasıyla birlikte hem Pendikspor hem de Kayserispor cephesi karşılaşmanın adil ve akıcı bir şekilde yönetilmesini bekleyecek. Burak Pakkan ve yardımcılarının görev dağılımı, müsabakanın doğru kararlarla ilerlemesi açısından önem taşıyor; takım idareleri ve taraftarlar hakem heyetinin performansını maç boyunca izleyecek.

BURAK PAKKAN (ARŞİV)