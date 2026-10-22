Kamu personelinin futsal mücadelesi Afyonkarahisar'da sona erdi

4. kamu spor oyunları futsal müsabakaları sona erdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen futsal müsabakaları tamamlandı.
kazananlar ve dereceye giren takımlar:
Müsabakaların sonunda Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci ve AKÜ Siyah Takım üçüncü oldu.
ödül töreni ve teslimat:
Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Futsal müsabakalarının tamamlanmasıyla turnuvanın ilgili ayağı resmi olarak sona erdi.
AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.
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