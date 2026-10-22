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Kamu personelinin futsal mücadelesi Afyonkarahisar'da sona erdi

Afyonkarahisar'da sona eren 4. Kamu Spor Oyunları futsal müsabakalarında Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci, AKÜ Siyah üçüncü oldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kamu personelinin futsal mücadelesi Afyonkarahisar'da sona erdi

4. kamu spor oyunları futsal müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen futsal müsabakaları tamamlandı.

kazananlar ve dereceye giren takımlar:

Müsabakaların sonunda Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci ve AKÜ Siyah Takım üçüncü oldu.

ödül töreni ve teslimat:

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Futsal müsabakalarının tamamlanmasıyla turnuvanın ilgili ayağı resmi olarak sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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