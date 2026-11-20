Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl personelle buluştu

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, hastanede görev yapan tıbbi sekreterler, veri giriş personeli ve teknik hizmetler personeli ile samimi bir ortamda bir araya geldi.

Toplantının gündemi:

Başhekim Çöl, personelin görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek sunulan geri bildirimlerin değerlendirilmesini sağladı. Toplantıda öne çıkan konu başlıkları, hizmet süreçlerinin etkinleştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi oldu.

Başhekimin mesajı:

Çöl, "Vatandaşlarımıza daha faydalı olabilmek, Kayseri’mize yakışır kalitede sağlık hizmeti sunmak ve hastanemizi her alanda daha ileriye taşımak için hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle kurumun hedeflerini ve birlik mesajını yineledi.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Başhekim, her bir çalışanın kurum için büyük önem taşıdığını belirterek özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALİ ÇÖL, HASTANEDE GÖREV YAPAN TIBBİ SEKRETERLER, VERİ GİRİŞ PERSONELİ VE TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ.