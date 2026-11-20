Bursa'da gönüllüler ve çocuklar dayanışma için bir araya geldi

Bursa Fomara Meydanı'nda Doğu Türkistan ve Filistin için kurulan farkındalık çadırı, vatandaşların, gönüllülerin ve çocukların katılımıyla dikkat çekti. Etkinlikte hazırlanan stantta katılımcılar, Doğu Türkistanlı ve Filistinli kardeşlerine destek mesajlarını çizdikleri resimlerle ifade etti. Programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, organizasyona öncülük eden Demet Karadağ ile emek veren gönüllülere teşekkür etti.

etkinlikte öne çıkanlar:

Alfatlı, çocukların çizimlerinin hedefinin Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşananlara dikkat çekmek olduğunu vurguladı. Etkinlikte toplanan mesajlar ve görseller, katılımcıların acılara karşı ortak bir duyarlılık geliştirmesine hizmet etmeyi amaçladı. Alfatlı, çocukların çizimlerine işaret ederek, "Buradaki yavrularımızın çizdikleri resimler, buradaki yavrularımızın yüreklerindeki acılar inşallah birilerinin harekete geçmesine vesile olur" dedi.

siyasi çağrı ve ekonomik eleştiri:

Konuşmasında Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşanan zulümleri kınayan Alfatlı, Türkiye'nin uluslararası alanda daha etkin tavır alması gerektiğine dikkat çekti. Alfatlı, Çin ile dış ticarete ilişkin verileri aktararak 2025 için ülkemizin Çin'e 3,3 milyar dolar mal sattığını, Çin'den ise 49,6 milyar dolar mal alındığını, bunun sonucunda ise sadece Çin ile ticarette ülkemiz aleyhine 46,3 milyar dolar dış ticaret açığı oluştuğunu söyledi. Alfatlı, "Böylece yalnızca Çin ile ticaretimizde ülkemiz aleyhine 46,3 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluşmuş. Hem Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza zulmedeceksiniz hem de biz ülkemiz aleyhine işleyen bu ticaretle sizi zenginleştirmeye devam edeceğiz" sözleriyle ticaret ilişkilerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Alfatlı ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve sivil kayıplara dikkat çekti. Konuşmasında uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştiren Alfatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin Filistin konusunda ortaya koyduğu iradeyi hatırlatarak İslam ülkelerinden daha güçlü bir duruş beklediklerini dile getirdi. Alfatlı, "Biz zalimlerin karşısındayız. Gücü, büyüklüğü ne olursa olsun zalimlerin karşısındayız. Nerede bir mazlum varsa onun yanındayız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Alfatlı, projeye öncülük eden Demet Karadağ, Alperen Ocakları, gönüllüler ve çizimleriyle katkı sunan çocuklara teşekkür etti. Fomara Meydanı'ndaki bu yerel girişimin, yaşananlar karşısında daha geniş toplumsal bir duyarlılık yaratmasını temenni etti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EKREM ALFATLI, BURSA FOMARA MEYDANI’NDA DÜZENLENEN "DOĞU TÜRKİSTAN VE FİLİSTİN İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KONUŞTU.