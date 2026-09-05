Sefo, festivalin ritmini Çanakkale'ye taşıdı

Sefo'nun konseri festival alanını doldurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin yedinci akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Sefo'nun sahne performansına ev sahipliği yaptı. Alana gelen müzikseverler, sanatçının popüler şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek geceye canlılık kattı.

Enerjik sahne şovu ve hayran etkileşimi

Sefo, sahneye enerjik bir performansla çıkarak dans koreografileri ve görsel şovlarla izleyicilere hareketli bir konser deneyimi sundu. Konserin dikkat çeken anlarından biri, sanatçının sahneden inip dinleyicilerin arasına karışması; hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte seslendirmesi oldu.

Festival takvimi ve Çanakkale'nin kültür kimliği

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler ve atölyelerle 6 Eylül'e dek sürecek bir program sunuyor. Etkinlikler, kenti kısa süreliğine de olsa kültür ve sanatın buluşma noktasına dönüştürdü ve ziyaretçilere çeşitli deneyimler yaşattı.

ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, YEDİNCİ GÜNÜNÜN KONSER AKŞAMINDA SAHNESİNDE SEFO’YU AĞIRLADI.