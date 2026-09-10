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Kayseri'de tespih atölyesi: ölçü ve sabırla unutulan sanat canlanıyor

Kültür Yolu Festivali'ndeki tespih atölyesinde ustası Mustafa Serdar Kalaycıgil, materyal farklılıkları, ölçü ve sabrın tespih yapımındaki yerini gösterdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de tespih atölyesi: ölçü ve sabırla unutulan sanat canlanıyor

Kayseri'de tespih atölyesi: ölçü ve sabırla unutulan sanat canlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapan Kayseri, Kültepe Kaniş/Karum'dan Selçuklu mirasına, Erciyes'ten geleneksel sanatlarına uzanan değerlerini konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan 185 etkinlik ile vatandaşlarla buluşturuyor.

Tespih atölyesinde anlatılanlar:

Festival kapsamında düzenlenen Tespih Atölyesi'nde tespih ustası Mustafa Serdar Kalaycıgil, katılımcılara hem materyaller hem de tespih yapımı hakkında bilgi verdi ve yapımın püf noktalarını gösterdi. Usta, tespihin materyal grubuna göre değişen özelliklerine değinerek ağaç grubu, sentetik malzemeler, sıkma ve ateş kehribarı ile hayvansal grupların her birinin farklı reaksiyonları, sertlik ve yumuşaklık derecelerine sahip olduğunu aktardı.

Kalıcı ve dengeli bir tespih ortaya çıkarmanın en önemli koşullarından birinin ölçü olduğunu vurgulayan Kalaycıgil, sabrın gerekliliğine de dikkat çekti: "Tespihte püf noktalar yapılacak materyale göre değişiyor. Ağaç grubu farklı, sentetik malzemeler, sıkma kehribar, ateş kehribarı diye tabir ettiğimiz malzemeler farklı. Hepsinin farklı reaksiyonları var, sertlik ve yumuşaklık dereceleri var. Hayvansal gruplar farklı. Hepsi farklı yani. Burada ölçü çok önemli, ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Sabırla alakalı bir şey. Sabretmek gerekiyor. Burada hedefimiz unutulmaya yüz tutmuş tespih sanatımızı gelecek nesillere, kuşaklara aktarmak ve göstermek. Bu sanatın yaşamasını devam ettirmek adına buradayız ve her zaman da hazırız" dedi.

Amaç ve gelecek mesajı:

Atölye, geleneksel tespih yapım bilgisini uygulamalı şekilde paylaşarak bu zanaatın sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılara teknik ve malzeme bilgisi aktarılırken, ustanın vurguladığı ölçü ve sabır unsurları atölyenin temel mesajı oldu.

İyi tespihte püf nokta ‘ölçü’ ve ‘sabır’

İyi tespihte püf nokta ‘ölçü’ ve ‘sabır’

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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