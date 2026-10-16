Kayseri'de toplu taşımada yeni dönem: 12 elektrikli otobüs filoya katılıyor

Kayseri'de elektrikli otobüs kabul süreci başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin filosuna kazandırılan 12 metrelik 12 adet elektrikli otobüs için kabul işlemleri başlatıldı. Yeni nesil otobüslerle kent içi ulaşımın çevreci ve sürdürülebilir hedeflere katkı sağlaması amaçlanıyor.

Teknik denetim ve donanım kontrolleri:

Kabul sürecinde araçların teknik özellikleri, donanımları ve ihale şartnamelerine uygunlukları detaylı şekilde inceleniyor. Ayrıca araçlara ilişkin güvenlik ve yolcu bilgilendirme ekipmanlarının montajı da yapılıyor; kamera ve validatör montajları tamamlanıyor.

Hizmete giriş ve beklentiler:

Süreç tamamlandıktan sonra araçların hatlarda hizmete alınması için gerekli idari ve operasyonel hazırlıklar yürütülecek. Filoya katılacak elektrikli otobüslerin, toplu taşımada enerji verimliliğini artırması ve çevresel etkileri azaltması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım çözümleri ve teknolojik yatırımlara devam ederek kent içi toplu ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunu sürdürmeyi planlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş.’NİN FİLOSUNA KAZANDIRILAN 12 METRELİK 12 ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜN KABUL İŞLEMLERİNE BAŞLANDI. YENİ NESİL ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE BİRLİKTE KAYSERİ’NİN ÇEVRECİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE MODERN TOPLU ULAŞIM HEDEFLERİNE KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR.