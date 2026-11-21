kayseri'nin dereceleri:

Yozgat'ta 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri temsilcileri dikkat çeken bir performans sergiledi. Organizasyonda Kayserili sporcular 2 Türkiye şampiyonluğu ve 3 Türkiye üçüncülüğü kazandırarak il adına önemli bir madalya hasadı yaptı.

Şampiyonada Yiğit Duran Kenger (47 kg) ile Yusuf Dragan (66 kg) üst üste galibiyetlerle Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Alp Uzun (73 kg) ve Yusuf Köşker üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kızlar kategorisinde antrenör Seher Uzunoğlu Öztürk'ün sporcusu Medine Oflaz (48 kg) da Türkiye üçüncüsü olarak Kayseri'ye bir madalya daha kazandırdı.

takım başarısı ve sıralama:

Bireysel derecelerin yanı sıra Kayseri ekibi, erkekler takım klasmanında Türkiye üçüncüsü olarak takım hâlindeki gücünü de gösterdi. Elde edilen sonuçlar, kulüp ve il spor altyapısının desteklediği programların meyvesi olarak değerlendirildi.

ziyaret ve kutlama:

Dereceye giren sporcular, Pınarbaşı İlçe Müdürü Muhyettin Uzun ve antrenörleri Bayram Kenger, İslam Dragan ve Seher Uzunoğlu Öztürk ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kayseri'nin bu başarısı, önümüzdeki dönemlerde kuşak güreşine verilen desteğin sürdürülmesinin önemine işaret ediyor ve genç sporcuların ulusal arenada daha fazla söz sahibi olma potansiyelini ortaya koyuyor.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN KUŞAK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİLİ SPORCULAR, 2 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE 3 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.