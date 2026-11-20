Ziyaretin detayları:

Kayseri'yi ve Türkiye'yi Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden milli sporcular Mert Güney ve Fuat Kılıçaslan, antrenörleri İbrahim Mortaş ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Madalyalar ve kategoriler:

Şampiyonada Büyükler 51 kilogram K1 kategorisinde mücadele eden Mert Güney, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Büyükler +94 kilogram Light Contact kategorisinde ringe çıkan Fuat Kılıçaslan ise turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Görüşme ve gelecek planları:

Ziyarette sporcular, antrenörleriyle birlikte şampiyona sürecini, elde ettikleri dereceleri ve teknik hazırlıklarını İl Müdürü ile paylaştı. Konuşmada gelecek hedefleri ve antrenman programları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kamuoyu ve destek:

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörünü elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, Kayseri'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporculara desteklerinin devam edeceğini ifade etti ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

AVRUPA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK KAYSERİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRAN MİLLİ SPORCULAR MERT GÜNEY VE FUAT KILIÇASLAN, ANTRENÖRLERİ İBRAHİM MORTAŞ İLE BİRLİKTE KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.