Tavşanlı Linyitspor transferi açıkladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren TKİ Tavşanlı Linyitspor, 2026-2027 Profesyonel Geçiş Ligi sezonu öncesi kadrosuna golcü takviyesi yaptı. Kulüp yönetimi, bu sezon Manisaspor ve geçen sezon Tepecikspor formalarını giyen forvet oyuncusu Tezcan Erdoğan ile anlaşma sağlandığını resmi açıklama ile duyurdu.

transferin ayrıntıları:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Erdoğan ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşme imzalandı. Yönetim, kadroya eklenen tecrübeli forvetin hücum hattına derhal katkı koyması ve takımın hedeflerine ulaşmasında rol oynaması beklentisini paylaştı.

oyuncunun açıklamaları:

Tezcan Erdoğan, transferin ardından Tavşanlı Linyitspor camiasını tanıdığını belirterek, "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Umarım bu camiayı hak ettiği yerlere taşırken benim de katkım olur." ifadelerini kullandı. Oyuncu, sezon boyunca takımın hedeflerine hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR GOLCÜ OYUNCU TEZCAN ERDOĞAN’I KADROSUNA KATTI