maç önizlemesi

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, yarın saat 13.00'te Denizli Basket'i konuk edecek. Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve iki takım için ligdeki konumlarını güçlendirme fırsatı anlamına geliyor.

takımların güncel durumu:

Lig tablosunda Karşıyaka şu ana kadar 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetla 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip Denizli Basket ise 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 15. basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, iç sahadaki beşinci maçlarında dördüncü galibiyeti alarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

beklentiler ve hakem triosu:

Denizli Basket cephesinde hedef, Karşıyaka karşısında üst üste ikinci galibiyeti elde etmek. Maçın yönetimi ise Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil ve Alper Gökçebel üçlüsüne emanet olacak. Karşılaşma, her iki takımın da ligdeki dengelerini etkileme potansiyeli taşıyor.

KARŞIYAKA, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA YARIN SAAT 13.00’DE DENİZLİ BASKET’İ KONUK EDECEK.