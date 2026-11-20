maça genel bakış

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde Galatasaray, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 28 puanla lider konumunda bulunurken; Samsunspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 7 puan ve 17. sırada yer alıyor. Milli maç arasından moralli dönen Galatasaray, seriyi sürdürüp liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

tarihi eşleşme ve istatistikler:

İki ekip lig tarihinde bugüne dek 66 kez karşılaştı; yarınki maçla bu sayı 67'ye çıkacak. Söz konusu maçlarda Galatasaray 44 galibiyet alırken, Samsunspor 8 galibiyet elde etti ve 14 karşılaşma berabere sona erdi. Gol sayılarında Galatasaray'ın toplamı 142, Samsunspor'un ise 54 olarak kayıtlarda yer alıyor. Geçen sezonın karşılaşmalarında İstanbul'da Galatasaray 3-2 kazanmış; Samsun'da ise Samsunspor 4-1 galip gelmişti.

galatasaray'ın formu ve evdeki rekor denemesi:

Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. Takım ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i; Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti ve böylece 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın iç sahada son mağlubiyeti 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'tı. O maçtan bu yana takım 41 iç saha maçında yenilmedi; bu süreçte 33 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Samsunspor'u mağlup etmesi halinde kulübün iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırma şansı doğacak.

gol dağılımı ve kadro bilgileri:

Galatasaray ligdeki 11 karşılaşmada toplam 27 gol attı ve bu golleri 12 farklı futbolcu kaydetti. Gol dağılımı şu şekilde: Victor Osimhen 9, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Rafael Leao, Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz 2'şer, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül 1'er. Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Alban Lafont ise kendi kalesine gol attı.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao tedavileri sürdüğü için Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Milli takımlarındaki sakatlıklar nedeniyle Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov'un durumları ise son antrenmandan sonra netleşecek. Milli takımda omzundan sakatlık yaşayan kaleci Uğurcan Çakır ise takım idmanlarına katıldı.

kart durumu, teknik direktörler ve hakem:

Galatasaray'da Roland Sallai ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor; bu oyuncuların bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler. Sakatlığı olan Rafael Leao da sarı kart sınırında yer alıyor.

Teknik direktörler cephesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ikinci kez rakip olacak. Daha önce Buruk'un çalıştırdığı takım, Bjelica'nın Trabzonspor'una karşı 2-0 galip gelmişti.

Maçı yönetecek hakem Ali Şansalan olacak; yardımcıları Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir, dördüncü hakem ise Fatih Tokail olarak bildirildi.

Galatasaray, zemin düzeltme ve bakım çalışmaları nedeniyle maçı RAMS Park'ta değil, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR İLE LİGDE 67. KEZ MÜCADELE EDECEK. (ARŞİV)