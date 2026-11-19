Tuğçe Balkaya'dan muaythai gençler dünya şampiyonluğu

Kayserili sporcu Tuğçe Balkaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kayseri Alfa Spor Kulübü sporcusu Balkaya, alt gençler 60 kilogram kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya kazandı.

Müsabaka ve takım başarısı:

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Genç Millî Takımı, toplamda 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalya alarak takım sıralamasında dünya ikinciliği elde etti. Balkaya'nın zaferi, takımın kürsü performansına önemli katkı sağladı ve genç sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü gösterdi.

İl müdürlüğü ziyareti ve tebrikler:

Şampiyonanın ardından Tuğçe Balkaya ve beraberindeki heyet, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, Balkaya ile başarısında emeği geçen antrenörleri tebrik ederek genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

KAYSERİLİ SPORCU TUĞÇE BALKAYA, MUAYTHAİ GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANDI.