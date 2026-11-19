Kayserispor'un hedefi: ara dönemde belirsizlik, sezon sonunda kararlılık

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, ara transfer döneminde kadroya takviye yapabilmek için kulüp olarak tüm şartları zorlayacaklarını söyledi. İçgül, kulübün mali tablosundaki geçmişe dönük borçların transfer planlarını etkilediğini belirterek, yönetim ve yerel destekle çözümler arandığını aktardı.

transfer yasağı ve mali tablo:

İçgül, transfer yasağının boyutuna dair netlik verirken rakamın önemli olduğunu vurguladı. Mevcut durumda yaklaşık 3,2 milyon avro civarında bir engel bulunduğunu ifade eden İçgül, düzenli ödemeler ve belli vecibelerin yerine getirilmesi halinde takımın güçleneceğini söyledi. Yönetim kurulu ve başkanın konuyla yakından ilgilendiğini, belediye başkanının da kulübe yoğun destek verdiğini belirtti. Mali yükün geçmiş dönemlere dayandığını ve çözümün kolay olmadığını vurgulayan İçgül, yasağın açılıp açılamayacağı konusunda kesin bir tarih veremeyeceğini aktardı.

saha hedefi ve taraftara çağrı:

Saha performansına değinen İçgül, takımın mevcut kadro yapısıyla da başarı için gerekli dirayete sahip olduğunu söyledi. İçgül, 'Bu takımla sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz' ifadesiyle kulübün iddiasını netleştirdi. Ümraniye karşılaşmasında liderlik fırsatını kaçırdıklarını ama Sarıyer maçıyla zirve yarışını sürdüreceklerini belirtti. Cumartesi günkü mücadelede tribün desteğinin önemine dikkat çeken İçgül, taraftarların desteğinin oyuncuların performansını olumlu etkileyeceğine inandığını ve hedeflerinin üç puan almak olduğunu söyledi.

Sonuç olarak Kayserispor cephesi, mali kısıtların aşılabilmesi için çaba gösterirken aynı zamanda sahada iddiasını korumaya odaklandı. Yönetim, finansal yükümlülükler yerine getirildiği ölçüde takviyeler yapmayı planlarken, teknik ekip ve oyuncular uzun vadeli hedef olarak şampiyonluğu işaret ediyor.

KAYSERİSPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ SEYİT İÇGÜL, DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPABİLMEK İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAKLARINI ANCAK OLMAZSA BİLE SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.