Tarihi Kilikya yolunda doğa, tarih ve spor bir arada

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü' etkinlikleri kapsamında doğaseverler Tarsus ve Silifke ilçelerindeki üç farklı parkurda bir araya geldi. Etkinlikler, bölgenin hem doğal hem de tarihi zenginliklerini adım adım keşfetme fırsatı sundu.

Gülek–Sarışıh Han parkuru:

Program çerçevesinde, Tarsus ilçesine bağlı Kahramangülek Mahallesi sınırlarındaki Gülek Kalesinden başlayıp Sarışıh Han'a uzanan yaklaşık 13 kilometrelik parkur yürüyüşü gerçekleştirildi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikte katılımcılar, tarihi güzergâh boyunca hem spor yaptı hem de bölgenin doğal manzaralarını gözlemledi. Rota üzerinde İbrahim Paşa tayfası gibi tarihî kesitler yer aldı; organizatörler parkuru zaman zaman zorlu olarak nitelendirdi.

Silifke etapları ve ziyaretçi grupları:

İstanbul'dan gelen TrekinTurkey Doğa Yürüyüş Grubu da, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği gönüllü rehberleri eşliğinde Silifke'de Olba Etabı Kızılgeçit-Sömek parkuru ile Göksu Deltası Dalyan parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi. Üç gün süren etkinlikler boyunca farklı rotalarda ilerleyen katılımcılar, bölgenin tarihî ve çevresel değerlerini yakından tanıma imkânı buldu.

Tarihi Kilikya Yolu Parkur Koordinatörlerinden Mustafa İslam Erişik, etkinliklere ilginin arttığını belirterek, "Gülek-Sarışıh Han Parkuru yaklaşık 12-13 kilometre sürdü. Gülek Kalesinden başladık, İbrahim Paşa tayfasından geçerek Sarışıh Hanın olduğu yere geldik. Zorlu bir parkur. Hemen hemen her hafta bu etkinliği yapacağız." dedi. Erişik, gelecek etkinliklerin duyurularının Instagram adresleri 'MBB Etkinlik' üzerinden paylaşıldığını ve ilgilenenlerin karekod veya link aracılığıyla katılım sağlayabileceğini hatırlattı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'TARİHİ KİLİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DOĞASEVERLER, TARSUS VE SİLİFKE İLÇELERİNDEKİ 3 FARKLI PARKURDA BİR ARAYA GELDİ.