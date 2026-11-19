Niğde Belediyespor yönetimi taraftarı stada davet etti

Niğde Belediyespor, evinde oynayacağı TFF 1. Lig karşılaşmasında Erciyes 38 FK ile kozlarını paylaşacak. Kulüp yönetimi, maç öncesinde taraftarlardan tribünleri doldurarak takıma destek vermelerini istedi. Yapılan açıklamada hem takımın moralinin yükselmesinin hem de maç atmosferinin güçlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

bilet satış noktaları ve saatleri:

Bilet satışları, Yeni Çarşı'daki NBS Store'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 15.30–20.00 saatleri arasında yapılacak. Maç günü biletler ise 09.00'dan karşılaşmanın başlayacağı 15.30'a kadar 5 Şubat Stadyumu gişesinden temin edilebilecek.

gişe yoğunluğuna karşı uyarı:

Yönetim, maç günü gişelerde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak için taraftarları biletlerini önceden almaya çağırdı. Taraftarların erken davranmasının hem bekleme süresini kısaltacağı hem de maç günü organizasyonuna katkı sağlayacağı vurgulandı.

NİĞDE BELEDİYESPOR'UN EVİNDE ERCİYES 38 FK’Yİ KONUK EDECEĞİ TFF 1. LİG KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE KULÜP YÖNETİMİ TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.