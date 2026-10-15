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Kayseri'nin ulaşımında akıllı mimari dönemi

Kayseri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile başlatılan Bölgesel AUS pilotuyla ulaşım altyapısını ulusal standartlara uyumlu, dijital ve sürdürülebilir hale getiriyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'nin ulaşımında akıllı mimari dönemi

Kayseri'de akıllı ulaşımda yeni dönem:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını geleceğin teknolojileriyle buluşturacak Bölgesel Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Mimarisi pilot çalışmasının merkezinde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek çalışma, Kayseri’nin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımlarını Ulusal AUS Mimarisi ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın teknoloji, entegrasyon, sürdürülebilirlik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda başlatılan süreç, şehir ölçeğinde akıllı ulaşım uygulamalarının ortak bir çerçeveyle yönetilmesini amaçlıyor.

Toplantı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalışmaya Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman ve Şube Müdürü Özgür Talih katıldı.

Ulusal AUS mimarisi ve hedefleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ARC-IT modeli referans alınarak hazırlanan Ulusal AUS Mimarisi, uygulamaların birbiriyle entegre çalışmasını sağlayacak şekilde dört temel katmandan oluşuyor: kurumsal, fonksiyonel, fiziksel ve haberleşme. Bu yapıda 12 alanda 50 farklı hizmet paketi tanımlandı.

Bölgesel AUS Mimarisi Yazılım Aracı, şehirlerin kendi ihtiyaçlarına göre dijital mimariler oluşturabilmesini sağlıyor. Bursa'daki ilk uygulamanın ardından Kayseri'nin de pilotlar arasında yer almasıyla kentteki teknoloji yatırımları ulusal mimari çerçevesinde değerlendirilecek.

Kayseri için öncelikler ve paydaşlar:

Pilot çalışmayla Kayseri’nin ulaşım vizyonu doğrultusunda, Ulusal AUS ile uyumlu bölgesel bir mimari çerçeve oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilgili belediye birimlerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, 112 gibi ulaşım ve acil durum yönetiminde rol üstlenen paydaşların görev ve sorumlulukları belirlenecek.

Kentte hâlihazırda kullanılan ve gelecekte devreye alınacak AUS donanımları, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojik altyapılar ulusal mimariyle eşleştirilecek. Çalışmanın merkezinde trafik yönetimi, toplu taşıma ve benzeri alanlarda kent açısından öncelikli hizmet paketlerinin tespiti yer alıyor.

Projelerin dijital ortamda modellenmesi ve entegrasyon:

Bölgesel AUS Mimarisi Yazılım Aracı sayesinde seçilecek öncelikli projelerin dijital ortamda modellenmesi ve Kayseri’ye özgü proje mimarilerinin oluşturulması planlanıyor. Bu modelleme ile fiziksel nesneler, sistemler ve veri akışları arasındaki ilişkiler netleştirilecek.

Oluşturulacak mimari, farklı kurum ve sistemlerin birbirleriyle daha etkin ve sürdürülebilir biçimde haberleşmesine yönelik altyapıyı güçlendirecek. Ayrıca kurumlar arası veri paylaşımı, sistem entegrasyonu ve ortak bakım süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekebilecek hukuki ve idari düzenlemeler de çalışma kapsamında ele alınacak.

Pilot sürecin tamamlanmasıyla Kayseri’deki mevcut ve planlanan AUS yatırımlarının ulusal standartlarla uyumlu, paydaşlar arası entegrasyonu güçlü ve teknolojik açıdan sürdürülebilir bir mimari çerçevede olması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki bu adım, kentin akıllı ulaşım yatırımlarının ortak bir vizyon altında ele alınmasına ve kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesine katkı sağlayacak.

Toplantı, plaket takdiminin ardından sona erdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINI GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE BULUŞTURACAK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINI GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE BULUŞTURACAK BÖLGESEL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) MİMARİSİ PİLOT ÇALIŞMASININ MERKEZİNDE YER ALIYOR. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMA KAPSAMINDA KAYSERİ’NİN MEVCUT VE PLANLANAN AKILLI ULAŞIM YATIRIMLARI ULUSAL AUS MİMARİSİYLE UYUMLU HALE GETİRİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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