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kayserispor 4. haftayı 2. sırada tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de 4. haftayı 3 galibiyetle 9 puan toplayarak 2. sırada tamamladı; takım zirve iddiasını sürdürürken taraftarlar umutlu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

kayserispor 4. haftayı 2. sırada tamamladı

Kayserispor 4. haftayı 2. sırada tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de sezonun ilk dört haftalık periyodunu geride bıraktı ve elde ettiği sonuçlarla üst sıralardaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, gösterdiği performansla hem puan tablosunda hem de taraftar beklentilerinde dikkat çekici bir görüntü verdi.

haftalık bilanço:

Sürecin sonunda Kayserispor, ligdeki ilk dört haftada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Elde edilen bu sonuçlar takımın zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, aynı zamanda sezonun erken döneminde istikrar arayışının önemini de ortaya koydu.

gelecek program:

Önümüzdeki 5. hafta mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, ekibin ligdeki konumunu pekiştirme ve istikrarını sürdürme açısından belirleyici olacak. Yönetim ve taraftarlar, takımın sahada sergileyeceği disiplin ve puan alma performansından umutlu.

Kayserispor'un sezonun ilk haftalarındaki başarılı başlangıcı, kulüp içinde ve dışındaki beklentileri yükseltti. Önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçlar, takımın zirve iddiasını ne ölçüde sürdüreceğini netleştirecek.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE HAFTAYI 2. SIRADA TAMAMLADI

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE HAFTAYI 2. SIRADA TAMAMLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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