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Kayserispor başkanından Selçuk Şahin'e sert uyarı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor ile 2-2 biten maçın ardından teknik direktör Selçuk Şahin'i provokasyon gerekçesiyle kınadı ve federasyona çağrı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:04

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor başkanından Selçuk Şahin'e sert uyarı

Kayserispor başkanından Selçuk Şahin'e sert uyarı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından rakip takım teknik direktörü Selçuk Şahin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çamlı, maçın özellikle 1-0'lık skorun ardından tahrik edici davranışların arttığını belirterek, bu tür yaklaşımlara şehir olarak izin vermeyeceklerini söyledi.

başkanın açıklamaları:

Çamlı, basın mensuplarına yaptığı konuşmada Selçuk Şahin'i doğrudan hedef aldı: "Selçuk Şahin, aklını başına al. Koskoca bir şehrin, çok değerli bir takımını yönetiyor. Böyle provokasyon yaparak, Kayseri seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın sen Selçuk Şahin." Başkan ayrıca, "Sadece sen aklını başına al, işini yap diyorum. Başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı ve rakip teknik adamın neyin peşinde olduğunu sorguladı.

federasyona çağrı ve gözlemci vurgusu:

Çamlı, olaylara ilişkin federasyona çağrı yaparken gözlemcilerin raporlarına dikkat çekti: "Burada federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır." Maç sırasında saha içine inme kararı almalarının sebebinin kavga çıkmasını engellemek olduğunu belirten başkan, gözlemcilerin kural hatırlatmalarına da saygı gösterdiklerini anlattı ve sözüyle şu cümleyi paylaştı: "Eğer yazıp 15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım diyorsa saygı diyorum, kural budur."

Çamlı, sözlerini Kayseri'nin ve kulübün prestijini koruma vurgusuyla sürdürdü: "Bunu bir daha denemesin. Bu Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin dört dörtlük bir takımı."

Başkan ayrıca her iki takım oyuncularını tebrik ettiğini söyledi ancak Selçuk Şahin'i kınamaktan çekinmedi. Açıklama, maçtaki gerilim ve saha içi tansiyonun ardından kulüp yönetiminin tavrını ve federasyon nezdinde bir değerlendirme beklentisini ortaya koydu.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, BATMAN PETROLSPOR İLE 2-2 BERABERE BİTEN KARŞILAŞMANIN ARDINDAN...

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, BATMAN PETROLSPOR İLE 2-2 BERABERE BİTEN KARŞILAŞMANIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, RAKİP TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK ŞAHİN’E SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTEREREK, "SELÇUK ŞAHİN, AKLINI BAŞINA AL" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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