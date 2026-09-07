Trakya'nın kırsalını güçlendirmeye 4 milyon TL'lik teknik destek çağrısı

trakya kalkınma ajansı 2026 tarım ve kırsal kalkınma teknik destek programı-02'yi ilan etti:

Trakya Kalkınma Ajansı, 4 Eylül 2026 tarihinde 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02'yi duyurdu. Programın hedefi, TR21 Trakya Bölgesinde özellikle kırsal yerleşimlerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek olarak açıklandı. Programa toplam 4 milyon TL kaynak tahsis edildi.

öncelikler ve müdahale alanları:

Program iki ana öncelik etrafında şekillendi. Birinci öncelik; ürün geliştirilmesi ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturulmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteğini kapsıyor. İkinci öncelik ise tarım ve kırsal kalkınma sektör paydaşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve kırsalda üretim potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerini içeriyor. Destekler, planlama, kapasite geliştirme, ürün değer zinciri ve pazarlama odaklı teknik destek hizmetlerini hedefliyor.

başvuru sahipleri, koşullar ve süreç:

Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilecekler: bölgede faaliyet gösteren Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Mikro ve Küçük İşletmeler. Bu kapsamda başvuru yapacak mikro ve küçük işletmelerin en az 1 yıldır aktif olmaları ve tarımsal ürünlerin işlenmesi veya katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyet yürütmeleri zorunludur; sadece toptan veya perakende ticaret yapan işletmeler uygun başvuru sahibi değildir. Öncelik 2 için ise Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların tamamı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. Sistem, her başvuru için otomatik bir başvuru kodu üretiyor ve bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak. KAYS girişi, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanmalı; başvuru yapıldıktan sonra KAYS tarafından üretilen taahhütname, rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanmalıdır.

TRAKYA KALKINMA AJANSI 2026 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI-02’Yİ 4 EYLÜL 2026 TARİHİNDE İLAN ETTİ. PROGRAM KAPSAMINDA TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE KIRSAL YERLEŞİMLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGENİN EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMASINA KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR.