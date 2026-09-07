Dolar 48,4204 -0,02%
Euro 56,3214 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.968,95 -1,39%
EUR/USD 1,1629 +0,07%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Trakya'nın kırsalını güçlendirmeye 4 milyon TL'lik teknik destek çağrısı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın 4 Eylül 2026 programı, TR21'de kırsal üretimi, satış kanallarını ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek üzere 4 milyon TL ayırdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Trakya'nın kırsalını güçlendirmeye 4 milyon TL'lik teknik destek çağrısı

trakya kalkınma ajansı 2026 tarım ve kırsal kalkınma teknik destek programı-02'yi ilan etti:

Trakya Kalkınma Ajansı, 4 Eylül 2026 tarihinde 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02'yi duyurdu. Programın hedefi, TR21 Trakya Bölgesinde özellikle kırsal yerleşimlerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek olarak açıklandı. Programa toplam 4 milyon TL kaynak tahsis edildi.

öncelikler ve müdahale alanları:

Program iki ana öncelik etrafında şekillendi. Birinci öncelik; ürün geliştirilmesi ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturulmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık desteğini kapsıyor. İkinci öncelik ise tarım ve kırsal kalkınma sektör paydaşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve kırsalda üretim potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerini içeriyor. Destekler, planlama, kapasite geliştirme, ürün değer zinciri ve pazarlama odaklı teknik destek hizmetlerini hedefliyor.

başvuru sahipleri, koşullar ve süreç:

Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilecekler: bölgede faaliyet gösteren Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Mikro ve Küçük İşletmeler. Bu kapsamda başvuru yapacak mikro ve küçük işletmelerin en az 1 yıldır aktif olmaları ve tarımsal ürünlerin işlenmesi veya katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyet yürütmeleri zorunludur; sadece toptan veya perakende ticaret yapan işletmeler uygun başvuru sahibi değildir. Öncelik 2 için ise Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların tamamı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. Sistem, her başvuru için otomatik bir başvuru kodu üretiyor ve bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak. KAYS girişi, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanmalı; başvuru yapıldıktan sonra KAYS tarafından üretilen taahhütname, rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanmalıdır.

TRAKYA KALKINMA AJANSI 2026 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI-02’Yİ 4 EYLÜL...

TRAKYA KALKINMA AJANSI 2026 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI-02’Yİ 4 EYLÜL 2026 TARİHİNDE İLAN ETTİ. PROGRAM KAPSAMINDA TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE KIRSAL YERLEŞİMLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGENİN EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMASINA KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayı...
images

Elazığ'da ticaret ve sanayi odası seçimi 3 Ekim'de: hedef teknik lise
images

mercedes-benz hafif ticari araçlar perakende zirvesinin ana sponsoru oldu
images

Orta Karadeniz'de lojistik yol haritası sahada şekilleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de Kuva-yı Milliye ruhu yeni merkezle gelecek kuşaklara taşınıyor

Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Uşak'ta kesişimde çarpışma: anne ve 6 yaşındaki kızı da yaralandı

Tavşanlı’da şarampolde 70 metre sürüklenen otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi