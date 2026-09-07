Kırklarelili Derin Çelikkanat'tan bin metrede Türkiye şampiyonluğu

müsabaka ve tarih:

İstanbul'un Silivri ilçesinde 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen TSSF Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri müsabakaları gerçekleştirildi.

çelikkanat'ın derecesi:

Kırklareli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Derin Çelikkanat, bin metre çift palet kategorisinde yarıştı ve elde ettiği dereceyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

kulüp açıklaması:

Kırklareli Gençlik Spor Kulübü, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU (TSSF) PALETLİ YÜZME AÇIK SU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ’NDE KIRKLARELİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SPORCUSU DERİN ÇELİKKANAT, BİN METRE ÇİFT PALET KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU