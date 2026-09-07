Esenler Erokspor'da birlik eksikliği performansı etkiliyor

Esenler Erokspor 0-3 Kayserispor: maçın ve sürecin değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Esenler Erokspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mustafa Gürsel, alınan sonuç ve takımın genel durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

takım olma olgusunu oturtamamak:

Gürsel, maçın temel sorununu takım kimliğinin yeterince yerleşmemesine bağladı. "Baktığımızda futbol adına, futbolun doğrularını yapmadığın zaman... Bu sadece maçta değil, maçtan, sezon başından beri baktığımızda oluşan bir süreç," diyen Gürsel, futbolda yeteneğin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. "Futbolda yetenek önemli ama takım olmak çok önemli. Biz takımdaşlık, takım olma olgusunu daha oturtamadık" ifadelerini kullandı.

kaçan pozisyonlar ve süreç yönetimi:

Gürsel, maç içinde ve genel süreçte pozisyonların değerlendirilememesinin sonuçları doğurduğunu belirtti. "Pozisyona giriyorsun, sadece bu maç özelinde değil, pozisyonları değerlendiremiyoruz, çok net pozisyonları kaçırıyoruz. Dönüşünde verdiğimiz pozisyonda gol yiyoruz. Yani her şey üst üste geliyor," sözleriyle Frustrasyonu aktardı. Buna karşın pes etmeyeceklerini söyleyerek, "Vazgeçersen kaybetmiş olursun. Biz hiçbir şey kaybetmiş değiliz" dedi.

Gürsel, takımda lig başladıktan sonra takıma katılan oyuncuların bulunduğunu ve bunun adaptasyon sürecini etkilediğini de hatırlattı. Bu tablonun sezonun erken dönemlerinde zaman zaman görülebileceğini, daha önce de benzer süreçler yaşandığını, ancak camianın ve takımın bunların üstesinden gelecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Gürsel, bu dönemi "hoşlanmadıkları, mutsuz oldukları" bir süreç olarak nitelendirdi ve "Bu süreci en hasarsız ve zararsız şekilde atlatmamız lazım" diyerek önceliklerinin zarar minimalize etmek olduğunu vurguladı.

Son olarak Gürsel, sahadaki olumsuzluklara rağmen rakibe saygı gösterdi: "Bizim adımıza her şeyin ters gittiği, istemediğimiz bir sonuç. Bizim için kötü bir gündü. Rakibimizi de tebrik ediyorum." Teknik adam, takımı toparlamak için gerekli adımların atılacağını belirtti ve camiaya umut verdi.

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