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Kısa sürede daha güçlü bir Kayserispor yaratma sözü

Atila Gerin, Esenler Erokspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yeni oyuncularla kısa sürede daha güçlü bir Kayserispor hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kısa sürede daha güçlü bir Kayserispor yaratma sözü

Kısa sürede daha güçlü bir Kayserispor hedefliyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

maçın değerlendirmesi:

Gerin, maç öncesi rakibin güçlü ve derin bir kadroya sahip olduğunun farkında olduklarını vurguladı. Geçen sezon final oynayan ve bu sezon önemli takviyeler yapan bir ekiple karşılaştıklarını belirterek, bu nedenle elde edilen galibiyetin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Teknik direktör, takımın pas oyununa önem verdiğini; zaman zaman akışın sekteye uğradığını ancak oyuncuların kırmızı karta kadar olan bölümde planlara harfiyen uyduklarından memnun olduğunu dile getirdi. 3-0'lık skorun izlenimi basit gösterebileceğini ama deplasmandan böyle bir sonuçla dönmenin kolay olmadığını da ekledi.

gelecek ve uyum süreci:

Gerin, kadroya yeni katılan oyuncuların olduğunu ve bunların bir an önce takıma uyum sağlaması için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Hedeflerinin belli olduğunu, bu hedefe adım adım ulaşacaklarını ve takımın üstüne koyarak ilerleyeceğini ifade etti.

"İnşallah en kısa zamanda daha iyi, daha güçlü, özlenen bir Kayserispor ortaya çıkartmaya çalışacağız" diyen Gerin, Esenler Erokspor'un kadro kalitesiyle ilerleyen dönemde toparlanacağını öngördüğünü ve kendi ekiplerinin işine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, EN KISA ZAMANDA DAHA İYİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR KAYSERİSPOR...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, EN KISA ZAMANDA DAHA İYİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR KAYSERİSPOR ORTAYA ÇIKARTMAYA ÇALIŞACAKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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