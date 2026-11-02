Kayserispor hücumda coştu, Muğlaspor sahadan 6-0 mağlup ayrıldı

Maçın özeti:

Kayserispor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti. Maç, ev sahibinin hızlı hücumları ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle şekillendi; erken gol sonrası Kayserispor oyunu kontrol ederek ikinci yarıda da farkı büyüttü.

Goller ve maçın akışı:

6. dakikada Seferi'nin savunma arkasına sarkması sonrası sağ çaprazdaki Camara'ya gönderilen pası Camara boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.

13. dakikada Muğlaspor'dan Sissoko kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Gökhan'ı geçti ama kaleci topu çeldi.

39. dakikada Görkem'in savunma arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Moreno'nun vuruşunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu. 2-0

41. dakikada Muğlaspor'un kısa düşen santrasında araya giren Moreno skoru 3-0 yaptı.

64. dakikada sol kanattan Seferi'nin ters kanada gönderdiği pasta Moreno'nun ceza sahası içindeki vuruşunda Oğuzhan Matur ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 4-0

79. dakikada sol köşeden kullanılan pozisyon sonrası Seferi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve skor 5-0'a geldi.

88. dakikada savunma arkasına atılan pasta Hasani ceza sahası içine girer girmez sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla skoru belirledi: 6-0.

Kadrolar, hakemler ve notlar:

Hakemler: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Radu (Mert Göçkan dk. 78), Sinan Kurt (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Görkem Sağlam (Murat Cem Akpınar dk.58), Benhur Keser (Hasani dk. 58), Camara, Seferi, Moreno (Oğulcan Çağlayan dk. 73)

Teknik Direktör: Atila Gerin

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan (Ahmen Engin dk. 85), Yiğit Fidan, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur, Ali Kaan Güneren, Çelhaka, Diarra, Avramovski (Camaj dk. 68) Ertuğrul Furat (Osundina dk. 14), Poyraz Efe Yıldırım dk.46), Sissoko (Yasin Uzunoğu dk. 46)

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Camara (dk. 6), Moreno (dk. 39 ve 41) Oğuzhan Matur (dk. 62 k.k), Seferi (dk. 78), Hasani (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kart: Bilal Ceylan (Muğlaspor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA KAYSERİSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MUĞLASPOR’U 6-0 GİBİ FARKLI BİR SKORLA YENDİ.