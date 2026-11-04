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Uğurcan Çakır: okan buruk'un hazırlığı stuttgart zaferinde belirleyiciydi

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Stuttgart karşısında oyunun kontrolünün ellerinde olduğunu, Okan Buruk'un hazırlığının galibiyette kilit rol oynadığını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Uğurcan Çakır: okan buruk'un hazırlığı stuttgart zaferinde belirleyiciydi

Galatasaray stuttgart'ı 2-0 yenip grupta 6 puana yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın ardından kaleci Uğurcan Çakır maç boyunca takımın oyuna hakim olduğunu ve teknik ekibin hazırlığının sonuç verdiğini vurguladı.

maçın genel değerlendirmesi:

Uğurcan, karşılaşmanın başından sonuna kadar takım olarak üstün bir performans sergilediklerini belirtti. Aleksey'in performansının gol yollarında etkili olduğunu ve takımın mücadele gücünün galibiyeti getirdiğini ifade etti. Taraftara teşekkür eden tecrübeli kaleci, "Okan Hoca bizi bu maça çok iyi hazırladı. Galip geldiğimiz için mutluyuz, 6 puan yaptık" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Maç içinde saha düzeni ve birebir baskıya karşı alınan önlemler ön plana çıktı. Uğurcan, savunma kurulurken geriden oyunu inşa etme planının işlendiğini; Barış, Victor ve Yunus gibi oyunculara uzun veya kontrollü paslarla alan açtırmaya çalıştığını anlattı. Zaman zaman aradığı vuruşları bulamadığını ancak takımın amacına hizmet eden aksiyonlar yaptığını söyledi.

bireysel performans ve takım hedefleri:

Bireysel performansla ilgili sorulara temkinli yaklaşan Uğurcan, önceliğinin her zaman takımın galip gelmesi olduğunu belirtti: "Bireysel performanstan ziyade takımımızın galip gelmesiydi bugün". Sezon başında maç ritmini yakalamaya ihtiyaç duyduğunu, sık maç temposuna rağmen ritmini bulmaya başladığını ekledi.

Şampiyonlar Ligi hedeflerine dair konuşmasında organizasyonun zorluğuna dikkat çeken Uğurcan, geçtiğimiz sezonun üzerinde puan toplamak istediklerini ve son hedef olarak ilk 24, ilk 16 gibi aşamalara katılma beklentilerini ifade etti. Lille ve Sporting maçlarına ilişkin değerlendirmelerinde ise takımın bazı maçlarda hakimiyeti elinde tuttuğunu, ancak kartlar ve penaltı kararlarının sonuçları etkilediğini belirtti.

takıma uyum ve genç oyuncuların yükselişi:

Genç futbolcu Aleksey Batrakov'un son haftalardaki yükselen performansına dikkat çeken Uğurcan, oyuncunun takıma alıştıkça formunun ve katkısının arttığını söyledi. Aleksey'in İngilizce öğrenme çabalarının da adaptasyonunu hızlandırdığını belirten kaleci, "Takıma alıştıkça performansı artıyor" yorumunu yaptı ve genç oyuncunun maçtaki performansını övdü.

Uğurcan sözlerini, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür ederek tamamladı. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un rakibin birebir baskı yapacağını öngörerek takımı bu düzene göre hazırlamasının maçtaki başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Galatasaray&#039;ın kalecisi Uğurcan Çakır, takım olarak Stuttgart maçının başından sonuna kadar oyuna...

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, takım olarak Stuttgart maçının başından sonuna kadar oyuna hakim olduklarını belirterek, "Okan Hoca bizi bu maça çok iyi hazırladı. Galip geldiğimiz için mutluyuz, 6 puana ulaştık" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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