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Kayserispor'a yeni FIFA faturası: 180 bin euro daha

FIFA, Lionel Carole'ün 2025-2026 sezonuna ait 180 bin Euro alacağını onayladı; ödenmezse Kayserispor yeni oyuncu tesciline transfer yasağıyla karşılaşabilir.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a yeni FIFA faturası: 180 bin euro daha

FIFA kararı kulübün mali yükünü artırdı

Kayserispor’un eski futbolculara ilişkin FIFA dosyalarına bir yenisi daha eklendi. Kulüp yönetiminin açıklamasına göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Lionel Jules Carole’ün 2025-2026 sezonundan kalan dört ayrı ücret alacağına ilişkin kararını verdi.

FIFA, Kayserispor’un toplam 180 bin Euro net ana para ödemesine hükmetti ve bu tutara ilgili tarihlerden itibaren yıllık yüzde 5 faiz işletileceğini belirtti. Kararda Kayserispor’a ayrıca herhangi bir para cezası veya yargılama gideri uygulanmadığı ifade edildi.

Ödeme yapılmazsa tescil yasağı riski:

FIFA kararı, belirlenen tutarın yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde futbolcunun talebi üzerine Kayserispor hakkında yeni yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceğini içeriyor. Bu durum kulübün transfer dönemlerinde oyuncu kaydı yapamama riskini gündeme getiriyor.

İkili dosyaların toplamı ve etkileri:

Aynı gün karara bağlanan Indrit Tuci davasında ise Kayserispor aleyhine 105 bin Euro ana alacak ve 30 bin ABD doları para cezası kararı verildi. Böylece iki dosyada ödenmesi gereken ana para toplamı 285 bin Euroye ulaştı; bu tutara henüz işleyecek faizler ve Tuci dosyasındaki 30 bin dolarlık para cezası dahil değil.

Metro Holding Kayserispor’da FIFA kaynaklı mali yükümlülükler gündemdeki yerini koruyor. Kulüp, söz konusu borçların ödeme süreçlerini ve olası yaptırımların takibini sürdürüyor.

KAYSERİSPOR’DA ESKİ FUTBOLCULARIN ALACAKLARINA İLİŞKİN FIFA DOSYALARINA BİR YENİSİ DAHA...

KAYSERİSPOR’DA ESKİ FUTBOLCULARIN ALACAKLARINA İLİŞKİN FIFA DOSYALARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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