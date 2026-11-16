Kayserispor'un FIFA kararı mali yükü büyüttü: transfer yasağı riski kapıda

Kayserispor, eski futbolcusu Indrit Tuci tarafından açılan alacak davasında FIFA'dan çıkan kararı kamuoyuyla paylaştı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, 12 Kasım 2026 tarihli ve FPSD-26009 dosya numaralı kararında sarı kırmızılı kulübü önemli mali yükümlülüklere mahkûm etti.

Kararın maddi ayrıntıları:

FIFA, Kayserispor'un Tuci'ye ödenmemiş ücretler nedeniyle 105 bin Euro ödemesine hükmetti. Karar, bu tutara ilişkin olarak ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık %5 faiz uygulanmasını da içeriyor. Ayrıca kulübe 30 bin ABD doları para cezası verilirken, ihtar yaptırımı da kararda yer aldı. Faiz hariç doğrudan yükümlülükler toplamı böylece 105 bin Euro ve 30 bin dolar olarak kayda geçti.

Olası yaptırımlar ve kulübün durumu:

FIFA kararı, Kayserispor'un belirtilen süre içinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve futbolcunun talepte bulunması halinde en fazla üç tam ve ardışık transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceğine işaret ediyor. Kayserispor Yönetim Kurulu, kararın ayrıntılarını paylaşırken kulübün karşı karşıya bulunduğu mali yükümlülükleri ve olası yaptırımları duyurdu.

Yönetimin önünde iki temel yol bulunuyor: karar doğrultusunda ödemeyi gerçekleştirmek veya ihtimal dahilindeki yaptırımlarla başa çıkmak için takvime göre hareket etmek. Ödemelerin nasıl planlanacağı ve kısa vadede yeni bir transfer yasağıyla karşılaşmamak için hangi adımların atılacağı, kulüp iç yönetiminin ve mali planlamanın belirleyici unsurları olacak. Kamuoyunda ve taraftar çevrelerinde yönetimin izleyeceği yol merakla bekleniyor.

KAYSERİSPOR, ESKİ FUTBOLCUSU INDRİT TUCİ’NİN AÇTIĞI ALACAK DAVASINDA FIFA’DAN ÇIKAN KARARI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.