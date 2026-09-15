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Kayserisporlu Daniel Moreno iki maçta dört gole ulaştı

Kayserisporlu Daniel Moreno, Esenler Erokspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında üst üste 4 gol atarak ligdeki performansını yükseltti; 7 maçta 4 gole ulaştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserisporlu Daniel Moreno iki maçta dört gole ulaştı

Kayserisporlu Daniel Moreno iki maçta dört gole ulaştı

Kayserispor'un hücum hattında öne çıkan isimlerinden Daniel Moreno, son iki lig maçında kaydettiği gollerle form grafiğini yükseltti.

İstanbulspor maçının ayrıntıları:

Ligin 7. haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasını Kayserispor 4-0 kazandı. Maça 11'de başlayan Moreno, sahada kaldığı 74 dakikada 34. ve 44. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Son iki maçta skor katkısı:

Ligin 6. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında da 2 gol atan Moreno, böylece üst üste iki maçta toplam 4 gole imza atmış oldu. Kayserispor formasıyla çıktığı 7 maçta toplam 4 gol kaydetmiş bulunuyor.

Bu dönemsel performans, oyuncunun takımın hücum etkinliğine yaptığı katkıyı öne çıkarıyor ve sonraki haftalar için umut verici bir işaret niteliği taşıyor.

KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI OYUNCUSU DANİEL MORENO SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI.

KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI OYUNCUSU DANİEL MORENO SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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