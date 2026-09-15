Kayserisporlu Daniel Moreno iki maçta dört gole ulaştı

Kayserispor'un hücum hattında öne çıkan isimlerinden Daniel Moreno, son iki lig maçında kaydettiği gollerle form grafiğini yükseltti.

İstanbulspor maçının ayrıntıları:

Ligin 7. haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasını Kayserispor 4-0 kazandı. Maça 11'de başlayan Moreno, sahada kaldığı 74 dakikada 34. ve 44. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Son iki maçta skor katkısı:

Ligin 6. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında da 2 gol atan Moreno, böylece üst üste iki maçta toplam 4 gole imza atmış oldu. Kayserispor formasıyla çıktığı 7 maçta toplam 4 gol kaydetmiş bulunuyor.

Bu dönemsel performans, oyuncunun takımın hücum etkinliğine yaptığı katkıyı öne çıkarıyor ve sonraki haftalar için umut verici bir işaret niteliği taşıyor.

KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI OYUNCUSU DANİEL MORENO SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI.