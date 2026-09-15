Kayserisporlu Daniel Moreno iki maçta dört gole ulaştı
Kayserispor'un hücum hattında öne çıkan isimlerinden Daniel Moreno, son iki lig maçında kaydettiği gollerle form grafiğini yükseltti.
İstanbulspor maçının ayrıntıları:
Ligin 7. haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasını Kayserispor 4-0 kazandı. Maça 11'de başlayan Moreno, sahada kaldığı 74 dakikada 34. ve 44. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Son iki maçta skor katkısı:
Ligin 6. haftasında oynanan Esenler Erokspor maçında da 2 gol atan Moreno, böylece üst üste iki maçta toplam 4 gole imza atmış oldu. Kayserispor formasıyla çıktığı 7 maçta toplam 4 gol kaydetmiş bulunuyor.
Bu dönemsel performans, oyuncunun takımın hücum etkinliğine yaptığı katkıyı öne çıkarıyor ve sonraki haftalar için umut verici bir işaret niteliği taşıyor.
KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI OYUNCUSU DANİEL MORENO SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!