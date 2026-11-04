Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi

Kaza sonrası görüntüler ve şüphelinin saklanması:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi 733. Sokak ile 734. Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam billboardlarına çarpan otomobilde ağır maddi hasar oluştu. Kaza, 733. Sokak'tan 734. Sokak'a dönüş esnasında gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle hem reklam tabelalarında hem de araçta belirgin hasar meydana geldi. Kazaya karıştığı belirtilen aracın plakası 26 AEG 255 olarak kaydedildi. Olay yerine intikal eden trafik ekipleri ilk incelemeleri yaparak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şüphelilerin davranışı:

Kazanın ardından bölgede alkollü oldukları iddia edilen iki kadın ve bir erkeğin şüpheli hareketleri dikkat çekti; bu kişiler trafik polisi olay yerine gelmeden bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ve içinde bulunduğu aracın plakası 26 AIA 583 olan şahıs, "Aracı ben kullandım" iddiasında bulundu fakat polisin yaptığı ön inceleme ve şüphelinin çelişkili ifadeleri nedeniyle bu beyana itibar edilmedi.

Gizlenerek izleme ve polisin çalışmaları:

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, olay yerinden ayrılan erkek şahsın billboardların arkasına saklanarak polis ekiplerinin çalışmalarını gizlice izlemesi oldu. Bu kişi daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden yürüyerek geçip çevredeki vatandaşlara "Burada ne olmuş?" diye sormasıyla dikkat çekti.

İnceleme ve olayın sonrası:

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor; olay yerindeki tespitler ve şüphelilerin ifadeleri ışığında resmi işlemler devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU REKLAM BİLLBOARDLARINA ÇARPAN OTOMOBİL BÜYÜK HASAR GÖRÜRKEN, KAZAYA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİLERİN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA GİZLİ GİZLİ OLAY YERİNİ İZLEDİ.