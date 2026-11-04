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Diyarbakır-Siverek yolunda sürücü hakimiyeti kaybetti; beş hafif yaralı

Diyarbakır-Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana gelen kazada, 01 NT 262 plakalı otomobilin yoldan çıkması sonucu beş kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır-Siverek yolunda sürücü hakimiyeti kaybetti; beş hafif yaralı

Diyarbakır-Siverek yolunda sürücü hakimiyeti kaybetti; beş hafif yaralı

Diyarbakır-Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 01 NT 262 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı bildirildi. Kazada araçta bulunan beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza detayı:

Kaza, 11'inci kilometrede A.E. idaresindeki 01 NT 262 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak yoldan çıkmasıyla gerçekleşti. Olayda sürücü A.E. ile araçtaki Ö.D.T., Y.Ş., S.C. ve A.D. isimli şahısların hafif yaralandığı belirtildi.

Soruşturma ve sonrası:

Kaza sonrası yaralıların durumu hafif olarak kaydedildi ve olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedenleri yapılacak çalışmayla belirlenecek ve soruşturma ilerledikçe yetkililer tarafından ek bilgi paylaşılacak.

DİYARBAKIR-SİVEREK KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

DİYARBAKIR-SİVEREK KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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