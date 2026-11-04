Yağışlarda 66 yıllık rekor, bölgesel tedbirler öne çıkıyor

DSİ'ye 150 yeni iş makinesi teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıın katıldığı törende, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) hizmet kapasitesini güçlendirecek 150 yeni iş makinesi Ankara'da teslim edildi. Tören konuşmasında Bakan Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 2026 Su Yılı verilerinin son 66 yılın en yüksek yağış seviyesini gösterdiğini vurguladı ve bölgesel farklılıkların önemine dikkat çekti.

66 yıllık yağış verileri ve bölgesel farklılıklar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 döneminde Türkiye genelinde ortalama yağış 741,6 milimetre olarak kaydedildi. Bu miktar, uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde ve geçen su yılına göre artış yüzde 76 olarak raporlandı. Bakan Yumaklı, bu verinin ülke çapında eşit dağılım göstermediğini, bazı bölgelerde yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını, bazı bölgelerde ise aşırı kuvvetli yağışların görüldüğünü belirtti.

Öne çıkan örnekler arasında Şırnak'ta normale göre artışın yüzde 80'lere ulaşması ve Rize'de ölçülen 1.641 milimetre yağış yer alıyor. Yumaklı, bu tür lokal farklılıkların artık daha sık karşılaşacağımız durumları işaret ettiğini ve her havzanın koşullarına göre hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

Taşkın riskini belirleyen etkenler ve önleyici çalışmalar:

Bakan Yumaklı, yağış miktarının tek başına taşkın riskini belirlemediğini; yağışın süresi, havzanın yapısı, coğrafi koşullar, dere yataklarının durumu ve suyun önündeki engeller gibi faktörlerin de risk analizinde önemli olduğunu söyledi. Bu unsurların birlikte değerlendirildiğini ve riskli alanların DSİ tarafından önceden izlendiğini aktardı.

DSİ, dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca kurum, erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırıp kurumlar arası haberleşmeyi güçlendiriyor. Yumaklı, "Erken haber doğru yerde ve doğru zamanda müdahale demektir" diyerek, taşkın erken uyarı sistemlerinin saha takibinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık olarak izleniyor ve taşkın ihtimali durumunda vatandaşlar, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar uyarı kanallarıyla bilgilendiriliyor.

Taşkın kontrol çalışmalarının kalıcı altyapıları olan tesislerden de bahseden Yumaklı, bugüne kadar ülke genelinde 11.466 Taşkın Kontrol Tesisinin tamamlandığını; bunlardan yaklaşık 6.500'ünün son 24 yılda gerçekleştirildiğini aktardı. Önümüzdeki 5 yıldaki hedef ise ek 1.000 Taşkın Kontrol Tesisi yapmak.

Saha çalışmaları, insan kaynağı ve öncelikler:

Sel ve taşkınların yaşandığı illerde DSİ çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, sahada şu anda 598 makina ve yaklaşık 800 personel'in görev yaptığı bilgisini verdi. Ekipler, suyun akışını engelleyebilecek malzemeleri temizlemeye, hasarlı kesimlerde suyun tahliyesini sağlamaya ve ulaşımın yeniden tesis edilmesine yönelik müdahaleler yapıyor.

Yumaklı, müdahalelerde önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliği olduğunu; sonrasında yerleşim yerleri, tarım arazileri ve altyapının korunması için kurumlarla eşgüdüm içinde çalışıldığını belirtti. Teslim edilen iş makinelerinin hem taşkın müdahalelerindeki kapasiteyi artıracağını hem de sahada ekiplerin ihtiyaç duyduğu hızlı müdahaleyi kolaylaştıracağını vurguladı.

Bakan Yumaklı ayrıca, 14 Ekim'den bu yana meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen 23 il'deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve DSİ'nin söz konusu bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Sonuç olarak, 2026 Su Yılı verilerinin ortaya koyduğu artış ve bölgesel farklılıklar, altyapı yatırımlarının, erken uyarı sistemlerinin ve saha müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini gündemde tutuyor. DSİ'nin yeni makinelerle desteklenen çalışmaları, risk yönetimi ve müdahale hızını artırmayı hedefliyor.

Bakan Yumaklı: "Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"