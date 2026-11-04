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Beşiktaş Etiler'de inşaat bitişiğindeki istinat duvarı bina girişini kapattı

Beşiktaş Etiler'de bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü; binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş Etiler'de inşaat bitişiğindeki istinat duvarı bina girişini kapattı

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü

Beşiktaş Etiler'de, sokak üzerinde ve yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yangın bildirilmedi; bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

çökme ve etki alanı:

Çökme, binanın giriş bölümünde gerçekleşti ve yapının erişim yolunu etkiledi. Olay, sokak üzerindeki geçişleri zorlaştırdı ve binada bulunanların tahliyesini gerektirdi. Çökme nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve alan çevresinde kontrollü erişim sağlandı.

kurtarma çalışmaları:

Mahsur kalanlar, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma müdahalesinin ardından ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi; yetkililer inceleme ve güvenlik değerlendirmesi yapıyor.

Beşiktaş&#039;ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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