Aras Kargo'nun fenertepe transfer merkezi devreye girdi

Fenertepe transfer merkezi devreye girdi:

12 Ekim itibarıyla faaliyete geçen Aras Kargo'nun Fenertepe Transfer Merkezi, şirketin İstanbul ağını genişletti. Günde 100 binin üzerinde kargonun işlendiği merkez, transfer merkezleri arasında şimdiden üçüncü sırada yer alıyor ve Aras Kargo'ya saate yaklaşık 20 bin kargoluk ek kapasite kazandırıyor.

konum ve kapasite:

Toplam 12.130 metrekare alana kurulan merkezin 3.830 metrekarelik bölümü kapalı ayrıştırma ve ofis alanı olarak tasarlandı. Sabah vardiyasında yerel dağıtım ağına sevk için saatte 17.850, akşam vardiyasında ise yoğun ayrıştırma ve hatlar arası transfer için saatte 23.850 gönderi işleme kapasitesiyle çalışıyor. Bu kapasite kombinasyonu, İstanbul çıkışlı sevkiyatların akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

teknoloji ve kapalı devre operasyon:

Tesis, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda boş bir alan üzerine sıfırdan tasarlandı ve merkezde entegrasyon, kurulum ve test süreçleri tamamlanmış 120 şutlu Loop Sorter sistemi kullanılıyor. Merkezde uygulanan kapalı devre operasyon modelinde araçlar ve tırlar kapalı alana girmiyor; kargolar açık alana çıkarılmadan tesis içinde işleniyor. Bu yaklaşımın hedefi, kayıp ve hasar riskini azaltmak ve işlem güvenliğini artırmaktır.

Fenertepe, İkitelli'deki operasyon yoğunluğunu azaltmak üzere konumlandırıldı; ana yol bağlantıları ve İstanbul Havalimanı'na yakınlığı sayesinde İstanbul çıkışlı hatların zamanında çıkması, sevkiyat hızının artması ve operasyon kalitesinin yükselmesi bekleniyor. Tesis, yaklaşık 200 çalışma arkadaşı ile bölge istihdamına katkı sağlıyor.

Barbara Hagen, Aras Kargo CEO'su, yeni merkeze ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Basın toplantımızda her yatırımımızı yalnızca bugünün kapasitesini artıran bir adım olarak değil, Türkiye'nin gelecekteki büyümesini taşıyacak bir altyapı yatırımı olarak gördüğümüzü paylaşmıştık. Fenertepe Transfer Merkezi, bu anlayışın İstanbul'daki ilk somut karşılığı. Operasyon ihtiyaçlarımıza göre sıfırdan tasarladığımız ve kapalı devre çalışan bu merkezle hem kapasitemizi artırıyor hem de gönderileri daha güvenli bir ortamda işliyoruz.'

GÜNDE 100 BİNİN ÜZERİNDE KARGO İŞLEYEN FENERTEPE TRANSFER MERKEZİ, ŞİRKETE SAATTE YAKLAŞIK 20 BİN KARGOLUK KAPASİTE KAZANDIRIYOR. YENİ TRANSFER MERKEZİ YATIRIMLARIYLA OPERASYONEL GÜCÜNÜ ARTIRAN ARAS KARGO, TÜRKİYE’NİN TİCARETİNİ TAŞIYACAK ALTYAPIYI DA KURUYOR.